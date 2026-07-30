Jahanabad News: अरवल विकास मंच ने विभिन्न मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

Jahanabad News: ​अरवल, निज संवाददाता ​सभा को संबोधित करते हुए मनोज सिंह यादव ने कहा कि जब तक उत्पाद विभाग के हाजत में बंद टुनटुन महतो की मौत की उच्चस्तरीय जांच शुरू नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

Jahanabad News: ​अरवल, निज संवाददाता अरवल विकास मंच के अध्यक्ष सह रेल आंदोलन के प्रमुख मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिले की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन का विवरण आक्रोश मार्च अरवल बस स्टैंड से शुरू होकर भगत सिंह चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ​सभा को संबोधित करते हुए मनोज सिंह यादव ने कहा कि जब तक उत्पाद विभाग के हाजत में बंद टुनटुन महतो की मौत की उच्चस्तरीय जांच शुरू नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। ​मंच की प्रमुख मांगों में टुनटुन महतो व अनिल कुशवाहा की मौत मामले की उच्चस्तरीय जांच, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकर, सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान लापरवाही से हुई रोशनी देवी की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, एक निजी विद्यालय में प्रबंधक की लापरवाही से तीसरी कक्षा के छात्र की हुई मौत की उच्चस्तरीय जांच।

अन्य मांगें इसके अलावा एनएच-139 को अविलंब फोरलेन बनाने तथा स्वीकृत रेलवे लाइन का सीमांकन कार्य तुरंत शुरू करने की मांग। ​मनोज सिंह यादव ने आरोप लगाया कि टुनटुन महतो के शव को पटना भेजने के वक्त प्रशासन ने मुआवजा, नौकरी और जांच का आश्वासन दिया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। ​इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से धनंजय कुमार सिंह, मंटू कुमार यादव, सुरेंद्र सिंह, रजनीश कुमार, चंद्रकांत कुमार, ओम प्रकाश कुमार, गजेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, विजय यादव, रामप्रवेश सिंह, नंदकिशोर राम और कलु प्रजापति समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 27 कैप्शन- अरवल जिले की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते अरवल विकास मंच के अध्यक्ष मनोज सिंह यादव व अन्य。