Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: अरवल विकास मंच ने विभिन्न मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: ​अरवल, निज संवाददाता ​सभा को संबोधित करते हुए मनोज सिंह यादव ने कहा कि जब तक उत्पाद विभाग के हाजत में बंद टुनटुन महतो की मौत की उच्चस्तरीय जांच शुरू नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

Jahanabad News: अरवल विकास मंच ने विभिन्न मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

Jahanabad News: ​अरवल, निज संवाददाता अरवल विकास मंच के अध्यक्ष सह रेल आंदोलन के प्रमुख मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिले की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: जेपीएससी-जेएसएससी व टीडीपीएल एजेंसी परीक्षा की सीबीआई जांच हो

प्रदर्शन का विवरण

आक्रोश मार्च अरवल बस स्टैंड से शुरू होकर भगत सिंह चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ​सभा को संबोधित करते हुए मनोज सिंह यादव ने कहा कि जब तक उत्पाद विभाग के हाजत में बंद टुनटुन महतो की मौत की उच्चस्तरीय जांच शुरू नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। ​मंच की प्रमुख मांगों में टुनटुन महतो व अनिल कुशवाहा की मौत मामले की उच्चस्तरीय जांच, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकर, सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान लापरवाही से हुई रोशनी देवी की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, एक निजी विद्यालय में प्रबंधक की लापरवाही से तीसरी कक्षा के छात्र की हुई मौत की उच्चस्तरीय जांच।

अन्य मांगें

इसके अलावा एनएच-139 को अविलंब फोरलेन बनाने तथा स्वीकृत रेलवे लाइन का सीमांकन कार्य तुरंत शुरू करने की मांग। ​मनोज सिंह यादव ने आरोप लगाया कि टुनटुन महतो के शव को पटना भेजने के वक्त प्रशासन ने मुआवजा, नौकरी और जांच का आश्वासन दिया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। ​इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से धनंजय कुमार सिंह, मंटू कुमार यादव, सुरेंद्र सिंह, रजनीश कुमार, चंद्रकांत कुमार, ओम प्रकाश कुमार, गजेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, विजय यादव, रामप्रवेश सिंह, नंदकिशोर राम और कलु प्रजापति समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 27 कैप्शन- अरवल जिले की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते अरवल विकास मंच के अध्यक्ष मनोज सिंह यादव व अन्य。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अरवल विकास मंच ने किसके नेतृत्व में प्रदर्शन किया?
अरवल विकास मंच के अध्यक्ष सह रेल आंदोलन के प्रमुख मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News Arwal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।