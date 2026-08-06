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Jahanabad News: सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता।इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें, प्रत्येक अभियुक्त की गिरफ्तारी करें तथा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके...

Jahanabad News: सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय ने अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को जिले के सभी थाना अध्यक्षों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी थाना अध्यक्षों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें, प्रत्येक अभियुक्त की गिरफ्तारी करें तथा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

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लंबित मामलों का निष्पादन

उन्होंने कहा कि शराब के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को चौकीदारों के माध्यम से चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी थाना अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में पूरी तत्परता के साथ रात्रि गश्ती करें तथा बैंक, पेट्रोल पंप और एटीएम पर विशेष निगरानी रखें। कहीं से भी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय ने बताया कि जिले के आठ थाना अध्यक्ष मामलों के निष्पादन में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे थाना अध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

लापरवाह थाना अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो थाना अध्यक्ष कार्य में आनाकानी करेंगे या लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। बैठक में जिले के सभी थाना अध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। फोटो- 05 अगस्त अरवल- 02 कैप्शन- अरवल में बुधवार को सभी थानाध्यक्षों के साथ में बैठक करते डीएसपी कुमार संजय।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई?
बैठक में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की गई।
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