Jahanabad News: ग्रामीण इलाकों में अपराधियों पर नजर रखें चौकीदार

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने सभी चौकीदारों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं।

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र में विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को थाना परिसर में सभी चौकीदारों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी ने की।

बैठक का उद्देश्य बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने सभी चौकीदारों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल थाना को अवगत कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

चौकीदारों की भूमिका उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने में चौकीदारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सभी चौकीदार अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहें तथा नियमित रूप से सूचना तंत्र को सक्रिय रखें। किसी भी आपराधिक गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति या अन्य महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

अवैध शराब के कारोबार पर नजर थानाध्यक्ष ने विशेष रूप से अवैध शराब के कारोबार पर नजर रखने का निर्देश देते हुए कहा कि शराब की बिक्री, सेवन एवं तस्करी में शामिल लोगों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं, ताकि उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।

फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में फरार अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी में चौकीदार सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा सके। बैठक में सदर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सभी चौकीदार उपस्थित थे। फोटो- 02 अगस्त अरवल- 05 कैप्शन- अरवल सदर थाना परिसर में रविवार को चौकीदारों के साथ बैठक करते थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी।