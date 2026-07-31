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Jahanabad News: डीएम के जनता दरबार में हुई मामलों की सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण, अतिक्रमण, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, पीएचईडी कार्यालय, अंचलाधिकारी कार्यालय, थाना प्रभारी कार्यालय एवं...

Jahanabad News: डीएम के जनता दरबार में हुई मामलों की सुनवाई

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। जिला पदाधिकारी अमृषा बैस द्वारा कार्यालय प्रकोष्ट में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता से साक्षात्कार में लगभग 28 नागरिकों के द्वारा अपनी समस्याओं से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया। प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण, अतिक्रमण, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, पीएचईडी कार्यालय, अंचलाधिकारी कार्यालय, थाना प्रभारी कार्यालय एवं ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, विद्युत विभाग से संबंधित थे।

जनता की समस्याएं

जनता से साक्षात्कार में विभिन्न क्षेत्रों से अ पर ही निष्पादन कर दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया कि जनता की समस्याओं का समाधान शेष का त्वरित और पारदर्शी तरीके से करें। करपी प्रखण्ड स्थित ग्राम बाजीतपुर निवासी संतोष कुमार द्वारा बताया गया कि विद्युत प्रवेक्षक प्रमाण पत्र बनवाने में कार्यालय द्वारा काफी विलम्ब हो रहा है।

समस्या विशेष

अरवल प्रखण्ड स्थित ग्राम बडकी अहियापुर निवासी रामनाथ दास द्वारा बताया गया कि बडकी अहियापुर अंतर्गत सोननदी के किनारे श्री पथहारी जी के स्थान की घेराबंदी की जाए। ग्राम गोरकटा बिचली मठिया के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सकरी खुर्द पंचायत अंतर्गत गोरकटा बिचली मठिया में सड़क किनारे सरकारी वृक्ष को अवैध तरीके से काटकर बिक्री किया जा रहा है। फोटो- 31 जुलाई अरवल- 09 कैप्शन- अरवल कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को लोगों की फरियाद सुनती डीएम अमृषा बैंस।

अधिक सहायता के लिए सामान्य प्रश्न

जिला पदाधिकारी अमृषा बैस ने कितने नागरिकों की समस्याएं सुनीं?
अमृषा बैस ने लगभग 28 नागरिकों की समस्याएं सुनीं।
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