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Jahanabad News: बीपीएससी से डीएसपी पद पर चयनित अभ्यर्थी को किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मकरपुर ग्राम निवासी अंकित कुमार ने 70वीं बीपीएससी में पहले प्रयास में सफलता हासिल कर डीएसपी बनकर प्रखंड का मान बढ़ाया है। उनके गांव लौटने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अंकित ने कहा कि यह सफलता चाचा की मदद से मिली है।

Jahanabad News: बीपीएससी से डीएसपी पद पर चयनित अभ्यर्थी को किया गया सम्मानित

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता प्रखण्ड अन्तर्गत मकरपुर ग्राम निवासी स्व रजनीश शर्मा के पुत्र एवं छोटे शर्मा के भतीजा अंकित कुमार 70 वीं बीपीएससी में प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त कर डीएसपी बनकर प्रखण्ड का नाम रौशन किया है। बीपीएससी में सफल होने के बाद पहली बार उनके मखदुमपुर पधारने पर सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश शर्मा, मनीष कुमार, पम्पी शर्मा, बीरेंद्र शर्मा, अमरेश कुमार स्त्रजीत शर्मा, राकेश कुमार, धुरंधर सिंह, लड्डू शर्मा, अजीत यादव आदि ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। लोगों ने भविष्य में और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। अंकित कुमार ने बताया कि पिताजी के गुजरने के बाद चाचा जी के सहयोग से ही यह सफलता प्राप्त किया हूं।

फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 07 कैप्शन- मखदुमपुर प्रखंड के मकरपुर गांव निवासी बीपीएससी में अव्वल आए अंकित कुमार को सम्मानित करते सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य।

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