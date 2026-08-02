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Jahanabad News: बिर्रा में दो पक्ष में मारपीट, चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर,निज संवाददाता। विशुनगंज थाना क्षेत्र के बिर्रा गांव में शनिवार की रात दो पक्ष में मारपीट की घटना हो गई। जिसमें चार लोग घायल हो गए। घायलों में राजेश दास, नेपाली दास, रोहित मांझी और छोटू मांझी...

Jahanabad News: बिर्रा में दो पक्ष में मारपीट, चार लोग घायल

Jahanabad News: मखदुमपुर,निज संवाददाता। विशुनगंज थाना क्षेत्र के बिर्रा गांव में शनिवार की रात दो पक्ष में मारपीट की घटना हो गई। जिसमें चार लोग घायल हो गए। घायलों में राजेश दास, नेपाली दास, रोहित मांझी और छोटू मांझी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में कराया। झगड़ा का कारण गली में पानी गिराया जाना बताया जा रहा है।

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