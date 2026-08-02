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Jahanabad News: राजा बिगहा और बोकनारी खुर्द मे राजपूत महासभा की हुई बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर में अखिल भारतीय राजपूत महासभा की बैठक हुई, जिसमें राजा बिगहा और बोकनारी खुर्द में ग्राम समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिवों के साथ-साथ सभी सदस्यों को समाज के लिए निष्पक्ष रूप से काम करने की शपथ दिलाई गई। बैठक में कई सामाजिक समस्याओं पर चर्चा भी की गई।

Jahanabad News: राजा बिगहा और बोकनारी खुर्द मे राजपूत महासभा की हुई बैठक

Jahanabad News: मखदुमपुर,निज संवाददाता। प्रखंड के राजा बिगहा और बोकनारी खुर्द मे अखिल भारतीय राजपूत महासभा के प्रखंड इकाई के द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आम सहमति से ग्राम समिति का गठन किया गया। राजा बिगहा में अध्यक्ष दयानंद सिंह, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, सचिव गौरव सिंह और बोकनारी खुर्द में अध्यक्ष नागेंद्र सिह, उपाध्यक्ष दीपक सिंह, सचिव सिद्धनाथ सिंह को चुना गया। इसके अलावा आठ - आठ सदस्यो का भी चुनाव किया गया। कमेटी गठन के बाद सभी सदस्यों को समाज के लिए निष्पक्ष होकर काम करने की शपथ दिलाई गई। बैठक में समाज से जुड़े कई समस्याओं पर विचार किया गया।

बैठक में प्रखंड अध्यक्ष रामप्रवेश सिंह के अध्यक्षता में की गई। बैठक मे जितेंद्र सिंह, किशोरी सिंह, संजीव कुमार सिंह, अमोघ सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। फोटो- 02 अगस्त जेहाना- 06 कैप्शन- मखदुमपुर प्रखंड के राजा बिगहा में रविवार को राजपूत महासभा की बैठक में शामिल लोग।

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