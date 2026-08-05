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Jahanabad News: वर्षा होने से किसानों में खुशी की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। जिससे रोपे हुए धान को काफी लाभ हुआ है।वहीं इस वर्ष से धान की रोपनी में भी सुविधा होगी। पिछले 15 दिनों से प्रखंड में अच्छी वर्षा नहीं हुई थी।

Jahanabad News: वर्षा होने से किसानों में खुशी की लहर

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड में बुधवार को अच्छी वर्षा हुई, जिससे किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वर्षा होने से धान के खेतों में पानी भर गया है। जिससे रोपे हुए धान को काफी लाभ हुआ है। वहीं इस वर्ष से धान की रोपनी में भी सुविधा होगी। पिछले 15 दिनों से प्रखंड में अच्छी वर्षा नहीं हुई थी। बुधवार दोपहर बाद अचानक पूर्व दिशा से बदला आया और झमाझम वर्षा हुई। वर्षा होने से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। इस वर्षा से भदई फसलों को भी लाभ हुआ है। मक्का और सब्जी की फसल पीले पड़ रहे थे उन लोगों को काफी लाभ हुआ है।

किसानों ने बताया कि इस वर्ष से काफी लाभ हुआ है। सूखे का सामना कर रहे किसानों को धान रोपने में सहूलियत होगी। इस संबंध में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि करीब एक घंटे तक वर्षा हुई जिसके बाद शाम 5 बजे वर्षा रिकार्ड किया गया। जिसके अनुसार 43.2 एमएम वर्षा हुई जिसे अच्छी वर्षा कहा जा सकता है।

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