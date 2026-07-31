Jahanabad News: छात्राओं को दी महिला उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट की जानकारी

Jahanabad News: अभया ब्रिगेड की टीम द्वारा 2 भागवत उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, एवं साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मविश्वासी बनाना एवं सुरक्षित समाज का निर्माण करना था।

Jahanabad News: अरवल निज संवाददाता। अभया ब्रिगेड की टीम द्वारा 2 भागवत उच्च विद्यालय शहर तेलपा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने विद्यालय की छात्राओं एवं छात्रों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, जिज्ञासाओं एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य बिंदु कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध एवं साइबर फ्रॉड के विभिन्न प्रकारों से अवगत कराते हुए उनसे बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में भी बताया गया।

सुरक्षा और अधिकार टीम द्वारा छात्राओं को यह समझाया गया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, ऑनलाइन ठगी या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें। छात्राओं को थाना स्तर पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क, साइबर सुरक्षा तंत्र एवं आपातकालीन सेवा डायल 112 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त नए आपराधिक कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी उन्हें जागरूक किया गया, ताकि वे अपने अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति सजग रह सकें।

आत्मविश्वास और सहयोग कार्यक्रम के अंत में टीम द्वारा छात्राओं को आत्मविश्वासी बनने, किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने एवं सुरक्षा से जुड़े संसाधनों का निडर होकर उपयोग करने की अपील की गई। साथ ही विद्यालय प्रशासन एवं छात्र-छात्राओं से सहयोग बनाए रखने तथा सुरक्षित एवं जागरूक समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया गया। फोटो- 31 जुलाई अरवल- 12 कैप्शन- करपी के शहरतेलपा में छात्राओं को जागरूक करती अभया ब्रिगेड के जवान।