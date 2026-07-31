Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: छात्राओं को दी महिला उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: अभया ब्रिगेड की टीम द्वारा 2 भागवत उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, एवं साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मविश्वासी बनाना एवं सुरक्षित समाज का निर्माण करना था।

Jahanabad News: छात्राओं को दी महिला उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट की जानकारी

Jahanabad News: अरवल निज संवाददाता। अभया ब्रिगेड की टीम द्वारा 2 भागवत उच्च विद्यालय शहर तेलपा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने विद्यालय की छात्राओं एवं छात्रों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, जिज्ञासाओं एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य बिंदु

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध एवं साइबर फ्रॉड के विभिन्न प्रकारों से अवगत कराते हुए उनसे बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में भी बताया गया।

सुरक्षा और अधिकार

टीम द्वारा छात्राओं को यह समझाया गया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, ऑनलाइन ठगी या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें। छात्राओं को थाना स्तर पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क, साइबर सुरक्षा तंत्र एवं आपातकालीन सेवा डायल 112 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त नए आपराधिक कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी उन्हें जागरूक किया गया, ताकि वे अपने अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति सजग रह सकें।

आत्मविश्वास और सहयोग

कार्यक्रम के अंत में टीम द्वारा छात्राओं को आत्मविश्वासी बनने, किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने एवं सुरक्षा से जुड़े संसाधनों का निडर होकर उपयोग करने की अपील की गई। साथ ही विद्यालय प्रशासन एवं छात्र-छात्राओं से सहयोग बनाए रखने तथा सुरक्षित एवं जागरूक समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया गया। फोटो- 31 जुलाई अरवल- 12 कैप्शन- करपी के शहरतेलपा में छात्राओं को जागरूक करती अभया ब्रिगेड के जवान।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अभया ब्रिगेड की टीम ने किस विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया?
अभया ब्रिगेड की टीम ने 2 भागवत उच्च विद्यालय शहर तेलपा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News Pocso Act Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।