Jahanabad News: स्वच्छता, महिला सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Jahanabad News: 40 वें जिला स्थापना दिवस पर सम्मान थीम के साथ विविध जनजागरूकता कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, जहानाबाद जिले के 40 वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया तथा पुलिस अधीक्षक कोटा किरण...

Jahanabad News: 40 वें जिला स्थापना दिवस पर सम्मान थीम के साथ विविध जनजागरूकता कार्यक्रमों का हुआ आयोजन प्रभात फेरी से हुई जिला सृजन दिवस समारोह की शुरुआत, अधिकारी और बच्चे हुए शामिल जहानाबाद, नगर संवाददाता।

कार्यक्रम की शुरुआत जहानाबाद जिले के 40 वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया तथा पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में समस्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ सम्मान थीम पर आधारित विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल मोड़ एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान से हुई। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सहित वरीय पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने स्वयं स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई की तथा नागरिकों को स्वच्छ एवं सुंदर जहानाबाद के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने विद्यालय के बच्चों की प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा स्वयं भी बच्चों के साथ प्रभात फेरी में शामिल हुए।

प्रभात फेरी का आयोजन प्रभात फेरी अस्पताल मोड़ से प्रारंभ होकर बत्तीसभबरिया, अंबेडकर चौक होते हुए कारगिल चौक पर संपन्न हुई। प्रभात फेरी के दौरान स्वच्छता, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं नागरिक उत्तरदायित्व से संबंधित संदेशों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। वृक्ष लगाने एवं उनके संरक्षण का आह्वान कार्यक्रम के क्रम में समाहरणालय परिसर स्थित विकास भवन के समक्ष पार्क में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण का सम्मान ही भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने अधिकाधिक वृक्ष लगाने एवं उनके संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण को अपनी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाए।

स्वच्छता अभियान बराबर में चलाया स्वच्छता अभियान इसके अतिरिक्त 40वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर श्रावणी मेला के अंतर्गत बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम, बराबर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों द्वारा भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मेला क्षेत्र एवं आसपास के परिसर की साफ-सफाई कर श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया गया। साथ ही श्रद्धालुओं से मेला परिसर को स्वच्छ बनाए रखने तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, निदेशक डीरडीए, निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ तथा बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया।