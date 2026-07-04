अंधाधुंध फायरिंग से थर्राया जहानाबाद, दो गुटों के विवाद में 6 लोगों को लगी गोली; बालू पर बहा खून
जहानाबाद में फल्गु नदी से बालू उठाव को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। घोसी में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों को गोली लग गई। सभी का जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों ने एक महिला को भी पीट-पीटकर घायल कर दिया।
बिहार के जहानाबाद जिले का घोसी इलाका शनिवार को अंधाधंधु गोलीबारी थर्रा उठा। फल्गु नदी से लाल बालू उठाव के वर्चस्व को लेकर 4 साल बाद एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट ने क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम कर दिया। दो गुटों के बीच हुए विवाद में कुल 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 को गोली लगी है। घटना घोसी थाना क्षेत्र के चैती पेपर गांव में शनिवार सुबह लगभग 11 बजे की है। सभी घायलों को डायल 112 की पुलिस गाड़ी से घोसी पीएचसी लाया गया, जहां से जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया है।
इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। जहानाबाद के एसपी कोटा किरण कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की अलग-अलग टीमें अन्य लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।
एसपी के अनुसार प्रथमदृष्ट्या बालू के वर्चस्व को लेकर फायरिंग की बात सामने आ ही है। पुलिस के कई पदाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। मामले पर एक-एक कर जानकारी जुटाई जा रही है।
एक को सीने में लगी गोली
जानकारी के अनुसार, गोलीबारी में दोनों गुटों के लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक पक्ष से रामपुर गांव निवासी धीरज कुमार और गिंजी गांव निवासी विष्णु कुमार घायल हैं। धीरज के सीने में गोली लगी है।
दूसरे पक्ष से ये लोग घायल, महिला से भी मारपीट
वहीं, दूसरे पक्ष से दिनेश राम, सुधीर कुमार और अजय कुमार शामिल हैं। दिनेश और सुधीर को पैर में, जबकि अजय को पेट में गोली लगी है। इस गोलीबारी की घटना में विजय राम भी गोली का शिकार हो गए, जबकि रेवती देवी नाम की एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।