Jagdishpur Result LIVE: जगदीशपुर सीट का नतीजा; भगवान सिंह, कुणाल किशोर, विजय सिंह में कौन जीतेगा
संक्षेप: Jagdishpur Assembly Seat Result LIVE 2025: जगदीशपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा, आरजेडी के कुणाल किशोर और जन सुराज पार्टी के विजय सिंह के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। इस सीट की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
Jagdishpur Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की ऐतिहासिक जगदीशपुर विधानसभा सीट पर इस बार सियासी घमासान जोरों पर है। इस सीट से जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा, आरजेडी के कुणाल किशोर और जन सुराज पार्टी के विजय सिंह के बीच हार-जीत का मुकाबला जबरदस्त बना हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के रामविष्णु यादव ने जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा को हराया था। अब 2025 के चुनाव में वही मुकाबला नए चेहरों के साथ दोहराया जा रहा है। जन सुराज पार्टी के उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। जगदीशपुर विधानसभा सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और शुरुआती रुझानों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जगदीशपुर सीट पर पल पल के अपडेट के लिए बने रहे लाइव हिन्दुस्तान के साथ...
08:00 AM - Jagdishpur Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती शुरू
Jagdishpur Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।
6:20 AM - Jagdishpur Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती सुबह 8 बजे होगी
Jagdishpur Assembly Seat Result LIVE 2025: जगदीशपुर विधानसभा सीट के मतगणना की प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और इसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।