पूर्णिया में तेंदुए के बाद गीदड़ का आतंक, बच्ची समेत 6 लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा
पूर्णिया जिले के कसबा में बुधवार को एक गीदड़ ने आतंक मचाते हुए लोगों पर हमला कर दिया। गीदड़ ने बच्ची समेत 6 लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा। इसके बाद भीड़ ने घेरकर उसे मार डाला।
बिहार के पूर्णिया जिले में तेंदुआ के बाद अब गीदड़ के आंतक से लोग सहम उठे हैं। कसबा प्रखंड के मोहनी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-तीन स्थित बेतौना आदिवासी टोला में बुधवार सुबह एक जंगली गीदड़ (सियार) के हमले से अफरा-तफरी मच गई। खेतों में काम कर रहे मजदूरों और किसानों पर गीदड़ ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक 8 साल की बच्ची समेत 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद लोगों ने घेरकर गीदड़ को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह ग्रामीण खेतों में पटवन और निकौनी का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान जंगल की ओर से आए गीदड़ ने लोगों पर हमला बोल दिया। अचानक हमले से पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। घायल रामवती उरांव ने बताया कि गीदड़ ने लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा। हमले में जरू उरांव के होंठ को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। अन्य घायलों में पुनिता देवी, रामरेती उरांव, बीरेंद्र उरांव तथा आठ वर्षीय मीनाक्षी शामिल हैं।
गीदड़ को लोगों ने मारा
ग्रामीणों ने बताया कि खुद को लोगों से घिरा देख गीदड़ और अधिक आक्रामक हो गया। इसके बाद आत्मरक्षा में एकजुट ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला। घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भेज दिया गया। जीएमसीएच में सभी घायलों का इलाज जारी है।
लोगों में दहशत
घटना के बाद बेतौना और आसपास के गांवों में भय का माहौल है। धान और पटवा की खेती के इस मौसम में किसान तथा खेतिहर मजदूर खेतों में जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले नीलगायों के उत्पात और हाल के दिनों में तेंदुए की गतिविधियों से लोग परेशान थे, वहीं अब गीदड़ के हमले ने चिंता और बढ़ा दी है।
मुआवजे और सुरक्षा की मांग
मोहनी पंचायत के मुखिया सुंदर उरांव ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में प्रवेश को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा घायलों को उचित सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिकांश पीड़ित गरीब मजदूर परिवारों से हैं और उन्हें इलाज के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
वन विभाग को नहीं सूचना
रेंजर आशीष कुमार ने कहा कि कसबा गांव में गीदड़ के आतंक को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। गीदड़ के होने पर संबंधित इलाके में वन विभाग की टीम जाकर जांच करेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले जिले के रूपौली में तेंदुए ने भी इसी तरह के हमले कर दहशत फैलाई थी।
(कसबा से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।