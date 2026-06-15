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पाकिस्तानी हैंडलर निकला मधुबनी का मदरसा टीचर इजहारुल, एटीएस ले गई भोपाल

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मधुबनी के पंडौल थाने के नौतोल सरिसवपाही गांव निवासी इजहारुल हक लंबे समय से मदरसे में रहकर बच्चों को तालीम दे रहा था। एमपी पुलिस उसे गिरफ्तार कर भोपाल ले गई।

पाकिस्तानी हैंडलर निकला मधुबनी का मदरसा टीचर इजहारुल, एटीएस ले गई भोपाल

राष्ट्रविरोधी एवं कट्टरपंथी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में बिहार और मध्य प्रदेश एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) की टीम ने मधुबनी जिले से 56 वर्षीय मदरसा शिक्षक इजहारुल हक को गिरफ्तार किया है। वह वर्तमान में मधुबनी के नगर थाना अंतर्गत उर्दू मोहल्ला, राघोनगर स्थित मदरसा नूरे मोहम्मदिया में निवास कर रहा था। इजहारुल पर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहने और उनको भारत से जुड़ी गोपनीय जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराने का गंभीर आरोप है।

मधुबनी के पंडौल थाने के नौतोल सरिसवपाही गांव निवासी इजहारुल हक लंबे समय से मदरसे में रहकर बच्चों को तालीम दे रहा था। बिहार एटीएस के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पंकज कुमार दाराद ने बताया कि आरोपित को मध्य प्रदेश एसटीएफ थाने में 12 जून को दर्ज कांड संख्या 06/2026 में गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में आरोपित पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की कई धाराएं लगी हैं।

पैत्रिक घर में भी तलाशी

मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि इजहारुल हक सीधे तौर पर एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम उसे लेकर उसके पैतृक घर सरिसवपाही पहुंची। सघन तलाशी के दौरान उसके पास से दो एंड्रॉयड फोन जब्त किए गए हैं, जिनके डाटा की जांच की जा रही है।

बंद कमरे में पूछताछ

मदरसे और घर पर छापे के बाद एटीएस की टीम आरोपित इजहारुल को नगर थाना लेकर आई। वहां एटीएस के आला अधिकारियों ने बंद कमरे में उससे घंटों पूछताछ की। पूछताछ में देशविरोधी नेटवर्क और उसके स्थानीय संपर्कों से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं।

सीजेएम कोर्ट में पेशी, मिली तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड

सोमवार शाम सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच इजहारुल हक को ट्रांजिट रिमांड के लिए मधुबनी सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) प्रमोद कुमार महथा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता और एटीएस की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपित को तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश एटीएस को सौंप दिया। अधिकारी उसे आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए भोपाल ले गए हैं।

क्या बोले मधुबनी एसपी

एटीएस ने बीती रात स्थानीय पुलिस की मदद से इजहारुल हक को शहर की उर्दू कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से सरिसवपाही का रहने वाला है। उस पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहने का आरोप है। -योगेंद्र कुमार, एसपी, मधुबनी

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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