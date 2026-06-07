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पटना में अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूद गया ITBP का दारोगा, सीसीटीवी से खुलेगा आत्महत्या का राज

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विजय सिंह मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी थे। वर्तमान में उनकी तैनाती सारण जिले के जलालपुर स्थित आईटीबीपी कैंप में थी। एसियन अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।

पटना में अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूद गया ITBP का दारोगा, सीसीटीवी से खुलेगा आत्महत्या का राज

Patna Crime News: पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के एशियन सिटी हॉस्पिटल की छठी मंजिल से कूदकर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के दारोगा विजय सिंह ने आत्महत्या कर ली। घटना रविवार की दोपहर करीब 12 बजे की है। अस्पताल की ऊंपरी मंजिल से एक व्यक्ति के गिरने की सूचना मिलते ही मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल दारोगा को तत्काल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत के शव को कानूनी कार्रवाई के बाद आईटीबीपी को सौंप दिया गया।

विजय सिंह मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी थे। वर्तमान में उनकी तैनाती सारण जिले के जलालपुर स्थित आईटीबीपी कैंप में थी। वह आईटीबीपी के टेलीकॉम विभाग में दारोगा के पद पर कार्यरत थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें तीन जून को एशियन सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि दारोगा ने घातक कदम क्यों उठाया।

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अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उन्हें सामान्य बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत के कारण भर्ती कराया गया था। उनकी देखभाल के लिए आईटीबीपी का एक जवान भी अस्पताल में मौजूद था। रविवार दोपहर करीब 12 बजे विजय सिंह वार्ड से बाथरूम गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने बाथरूम की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। तेज आवाज सुनकर अस्पताल कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अस्पताल से सटी एक आइसक्रीम फैक्ट्री की गली में एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। उन्हें तत्काल इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना दीघा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर उसे सुरक्षित किया। कुछ देर बाद एफएसएल की टीम पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों से पूछताछ की गई है। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों और आईटीबीपी अधिकारियों को दे दी है। राजस्थान से उनके परिजन पटना के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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