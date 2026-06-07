पटना में अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूद गया ITBP का दारोगा, सीसीटीवी से खुलेगा आत्महत्या का राज

विजय सिंह मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी थे। वर्तमान में उनकी तैनाती सारण जिले के जलालपुर स्थित आईटीबीपी कैंप में थी। एसियन अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।

Patna Crime News: पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के एशियन सिटी हॉस्पिटल की छठी मंजिल से कूदकर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के दारोगा विजय सिंह ने आत्महत्या कर ली। घटना रविवार की दोपहर करीब 12 बजे की है। अस्पताल की ऊंपरी मंजिल से एक व्यक्ति के गिरने की सूचना मिलते ही मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल दारोगा को तत्काल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत के शव को कानूनी कार्रवाई के बाद आईटीबीपी को सौंप दिया गया।

विजय सिंह मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी थे। वर्तमान में उनकी तैनाती सारण जिले के जलालपुर स्थित आईटीबीपी कैंप में थी। वह आईटीबीपी के टेलीकॉम विभाग में दारोगा के पद पर कार्यरत थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें तीन जून को एशियन सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि दारोगा ने घातक कदम क्यों उठाया।

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उन्हें सामान्य बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत के कारण भर्ती कराया गया था। उनकी देखभाल के लिए आईटीबीपी का एक जवान भी अस्पताल में मौजूद था। रविवार दोपहर करीब 12 बजे विजय सिंह वार्ड से बाथरूम गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने बाथरूम की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। तेज आवाज सुनकर अस्पताल कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अस्पताल से सटी एक आइसक्रीम फैक्ट्री की गली में एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। उन्हें तत्काल इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।