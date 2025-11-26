Hindustan Hindi News
ITBP jawan shot father then killed himself in bihar lakhisarai
पहले पिता को गोलियों से भूना फिर खुद को मारी गोली, ITBP जवान ने क्यों खेला खूनी खेल

पहले पिता को गोलियों से भूना फिर खुद को मारी गोली, ITBP जवान ने क्यों खेला खूनी खेल

संक्षेप:

किसी बात को लेकर विकास कुमार और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। शोर सुनकर पिता उदय शंकर सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे और विकास को रोकने लगे। इसी बात पर अचानक विकास भड़क उठा और उसने पिस्टल निकालकर अपने पिता पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां दाग दीं।

Wed, 26 Nov 2025 07:08 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बड़हिया, लखीसराय
लखीसराय जिले में बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटहा पूर्वी पंचायत स्थित चेतन टोला में मंगलवार की शाम साड़े सात बजे दिल दहला देने वाली घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। पारिवारिक विवाद बढ़ते-बढ़ते इस हद तक पहुंचा कि आईटीबीपी में तैनात जवान विकास कुमार उर्फ नाटो कुमार (35 वर्ष) ने अपने पिता उदय शंकर सिंह (68 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी।

परिजन ने बताया कि विकास कुमार वर्तमान में इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) में पदस्थापित था और विधानसभा चुनाव में उसकी ड्यूटी छपरा में लगी थी। इसके बाद वह छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। मंगलवार की शाम किसी बात को लेकर विकास कुमार और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। शोर सुनकर पिता उदय शंकर सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे और विकास को रोकने लगे। इसी बात पर अचानक विकास भड़क उठा और उसने पिस्टल निकालकर अपने पिता पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां दाग दीं।

पिता उदय शंकर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लोगों का कहना है कि विकास के सिर पर अचानक खून सवार हो गया था। पिता को मारने के बाद वह अपने छोटे भाई और पत्नी की ओर भी बढ़ा, लेकिन दोनों किसी तरह जान बचाते हुए घर से बाहर भाग निकले। इसके बाद विकास ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी।

घटना के बाद पूरे चेतन टोला इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि विकास शांत स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ महीने से उसके परिवार में कुछ विवाद चल रहा था। सूचना मिलते ही बड़हिया थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और घर को सील कर घटनास्थल की जांच शुरू की। बड़हिया थाना के थानाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि विवाद का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
