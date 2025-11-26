पहले पिता को गोलियों से भूना फिर खुद को मारी गोली, ITBP जवान ने क्यों खेला खूनी खेल
लखीसराय जिले में बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटहा पूर्वी पंचायत स्थित चेतन टोला में मंगलवार की शाम साड़े सात बजे दिल दहला देने वाली घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। पारिवारिक विवाद बढ़ते-बढ़ते इस हद तक पहुंचा कि आईटीबीपी में तैनात जवान विकास कुमार उर्फ नाटो कुमार (35 वर्ष) ने अपने पिता उदय शंकर सिंह (68 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी।
परिजन ने बताया कि विकास कुमार वर्तमान में इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) में पदस्थापित था और विधानसभा चुनाव में उसकी ड्यूटी छपरा में लगी थी। इसके बाद वह छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। मंगलवार की शाम किसी बात को लेकर विकास कुमार और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। शोर सुनकर पिता उदय शंकर सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे और विकास को रोकने लगे। इसी बात पर अचानक विकास भड़क उठा और उसने पिस्टल निकालकर अपने पिता पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां दाग दीं।
पिता उदय शंकर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लोगों का कहना है कि विकास के सिर पर अचानक खून सवार हो गया था। पिता को मारने के बाद वह अपने छोटे भाई और पत्नी की ओर भी बढ़ा, लेकिन दोनों किसी तरह जान बचाते हुए घर से बाहर भाग निकले। इसके बाद विकास ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी।
घटना के बाद पूरे चेतन टोला इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि विकास शांत स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ महीने से उसके परिवार में कुछ विवाद चल रहा था। सूचना मिलते ही बड़हिया थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और घर को सील कर घटनास्थल की जांच शुरू की। बड़हिया थाना के थानाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि विवाद का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।