बिल्कुल बनना चाहिए; बाबरी मस्जिद के समर्थन में बोले नीतीश की पार्टी के सांसद कौशलेंद्र

पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की चर्चाओं के बीच सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने इसका समर्थन किया है। उन्होने कहा कि अगर मुस्लिम धर्म के लोग बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो जरूर बननी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाबर के विरोध को लेकर उन्होने कहा कि बाबर को हमने देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद जो संवैधानिक व्यवस्था बनी, उसमें सबको सम्मान से जीने का अधिकार है।

सोमवार को बिहारशरीफ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां संविधान सभी को अपने धर्म के प्रचार-प्रसार और उसे मानने का अधिकार देता है। यदि वहां के लोग मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत सबसे बड़ी संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपने तरीके से इबादत करने का हक है।