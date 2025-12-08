Hindustan Hindi News
बिल्कुल बनना चाहिए; बाबरी मस्जिद के समर्थन में बोले नीतीश की पार्टी के सांसद कौशलेंद्र

जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बंगाल में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि बिल्कुल सही है, जरूर बनना चाहिए। अगर मुस्लिम धर्म के लोग इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बनने देना चाहिए। संविधान सभी को समान अधिकार देता है।

Dec 08, 2025 07:48 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, बिहारशरीफ
पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की चर्चाओं के बीच सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने इसका समर्थन किया है। उन्होने कहा कि अगर मुस्लिम धर्म के लोग बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो जरूर बननी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाबर के विरोध को लेकर उन्होने कहा कि बाबर को हमने देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद जो संवैधानिक व्यवस्था बनी, उसमें सबको सम्मान से जीने का अधिकार है।

सोमवार को बिहारशरीफ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां संविधान सभी को अपने धर्म के प्रचार-प्रसार और उसे मानने का अधिकार देता है। यदि वहां के लोग मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत सबसे बड़ी संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपने तरीके से इबादत करने का हक है।

क्या बाबरी मस्जिद बनना सही है? इस सवाल के जवाब में जेडीयू सांसद ने कहा 'बिल्कुल सही है, उनके लिए सही है, जरूर बनना चाहिए।'अगर मुस्लिम धर्म के लोग इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बनने देना चाहिए और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने कथित बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी है। जिसका ऐलान उन्होने 24 नवंबर को दिया था। 6 दिसंबर को मस्जिद की ईंट रखी। इस मामले में टीएमसी से वे निष्कासित हो चुके हैं।