Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIT ED team camps in Raxaul raids continue for third day 14 locations of traders searched
रक्सौल में IT-ED का डेरा; तीसरे दिन भी रेड, व्यापारियों के 14 ठिकाने खंगाले, बाजार में पसरा सन्नाटा

रक्सौल में IT-ED का डेरा; तीसरे दिन भी रेड, व्यापारियों के 14 ठिकाने खंगाले, बाजार में पसरा सन्नाटा

संक्षेप:

रक्सौल में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संयुक्त छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सोमवार को भी रक्सौल के कुल 14 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई चलती रही। छापेमारी की भनक लगते ही शहर के कई सीए अपने कार्यालय बंद कर भूमिगत हो गए हैं।

Jan 13, 2026 02:48 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, रक्सौल
share Share
Follow Us on

बिहार के रक्सौल में आयकर विभाग एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संयुक्त छापेमारी सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। सुरक्षा की दृष्टि से छापेमारी में शामिल टीम के साथ एसएसबी व अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती विभिन्न इलाकों में और बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को भी रक्सौल के कुल 14 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई चलती रही। इससे पूर्व लक्ष्मीपुर स्थित बाइक एजेंसी शोरूम, पंकज चौक स्थित ज्वेलरी शोरूम तथा उसके संचालक के आवास पर हुई छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग मिलने के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ाया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन्हीं खुलासों के क्रम में बैंक रोड जगमाल गली , मुख्य पथ पर स्थित एक आवासीय होटल, परेऊआ सहित छह से अधिक नये ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जिनमें कई चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के कार्यालय और उनसे जुड़े परिसरों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। छापेमारी की भनक लगते ही शहर के कई सीए अपने कार्यालय बंद कर भूमिगत हो गए हैं । लगातार हो रही कार्रवाई से रक्सौल के व्यवसायिक जगत में दहशत का माहौल है।

ये भी पढ़ें:कटिहार के बड़े होटल कारोबारी के 10 ठिकानों पर IT रेड, बिहार से बंगाल तक छापे
ये भी पढ़ें:किशनगंज में NIA की रेड, 2 लोगों को उठाया; PFI केस में चौथा छापा

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि रक्सौल के इतिहास में अब तक इतनी व्यापक और सघन छापेमारी कभी नहीं देखी गई। कई कारोबारियों की दुकानों के शटर गिर चुके हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस कार्रवाई का असर छोटे व्यापारियों पर भी साफ दिख रहा है, जिनमें भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की आशंका जताई जा रही है।