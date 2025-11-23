Hindustan Hindi News
टिकट बंटवारे में धांधली की बात उठाई तो नोटिस मिला; बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं ने राजेश राम को घेरा

संक्षेप:

बिहार कांग्रेस की अनुशासन समिति ने जिन 43 कांग्रेसी नेताओं को नोटिस भेजा था। उन्होने जवाब देकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की घेराबंदी तेज कर दी है। नाराज नेताओं का कहना है कि हम लोगों ने टिकट बंटवारे में धांधली की बात उठाई तो बचाव में नोटिस भेज दिया गया।

Sun, 23 Nov 2025 09:25 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं ने पार्टी अनुशासन समिति के नोटिस का जवाब दे दिया है। नोटिस का जवाब देते हुए इन नेताओं ने अनुशासन समिति के गठन पर ही सवाल उठाए हैं। अनुशासन समिति अध्यक्ष को नोटिस का सामूहिक जवाब देते हुए 27 नेताओं ने कहा है कि समिति का गठन संगठन महासचिव के द्वारा किया जाता है। प्रदेश स्तर पर अनुशासन समिति की नियुक्ति का न तो कोई प्रावधान है और न ही परंपरा।

पार्टी संविधान के अनुच्छेद 19 में दो सप्ताह का समय कारण बताओ नोटिस के लिए दिया जाता है। किस मजबूरी में सिर्फ पांच दिन का ही समय दिया गया। इसके अलावा एआईसीसी सदस्य को कार्रवाई का नोटिस कैसे दिया गया। इसके साथ ही इन नेताओं ने कहा है कि बिहार कांग्रेस को बचाने के लिए हमलोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

इन नेताओं ने कहा है कि हमलोग किसी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं थे। केवल पार्टी में हो रहे गलत कार्यों, टिकट बंटवारे में लेन-देन एवं भाजपा के लोगों को टिकट देने की बात उजागर करने का प्रयास किया है। पार्टी के वरीय नेताओं ने इसका संज्ञान भी लिया। इनके निर्देश पर हमलोग चुनाव प्रचार में भी लगे रहे। चुनाव बाद पार्टी नेतृत्व से बात कराने का आश्वासन दिया गया था। तब भी नोटिस दिया गया।

बता दें कि अनुशासन समिति ने 43 नेताओं को नोटिस भेजा है। अन्य नेताओं ने भी इसका जवाब दे दिया है। अनुशासन समिति की ओर से इसका अध्ययन कराया जा रहा है। जवाब देने वाले प्रमुख नेताओं ने आनंद माधव, छत्रपति यादव, गजानंद शाही, बंटी चौधरी, राजकुमार राजन, मधुरेंद्र कुमार सिंह, सूरज सिन्हा, नागेंद्र पासवान विकल, अजय प्रताप सिंह आदि शामिल हैं।