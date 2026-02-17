Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

भागलपुर और चंपारण में डॉप्लर रडार लगाएगा इसरो, खराब मौसम का मिलेगा सटीक अनुमान

Feb 17, 2026 11:36 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

इसरो बिहार के भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में डॉप्लर वेदर रडार लगाएगा। इससे भारी बारिश, तूफान आदि का सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा। इसके अलावा, आने वाले दिनों में एक से दो घंटे पहले ही आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिल जाएगी। 

भागलपुर और चंपारण में डॉप्लर रडार लगाएगा इसरो, खराब मौसम का मिलेगा सटीक अनुमान

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) बिहार के भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में डॉप्लर वेदर रडार लगाएगा। आने वाले दिनों में भू केंद्र भी स्थापित होंगे। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (सैक-इसरो) के निदेशक नीलेश एम देसाई ने मंगलवार को विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी।

‘अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विकास की नई सीमा’ विषय पर आयोजित विशेष व्याख्यान में उन्होंने कहा कि बिहार में नेपाल से आने वाली बाढ़ को लेकर इसरो का रडार बेहतर काम कर रहा है। इससे नेपाल में होने वाले नुकसान की जानकारी बिहार को फौरन मिल जाती है। अब साइक्लोन की सटीक जानकारी लोगों को दी जा रही है। इसरो के सेटेलाइट आम लोगों की भलाई के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। सुनामी और ऑपरेशन सिंदूर में भी सेटेलाइट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि इसरो बिहार में मौसम सेवा केंद्र, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रहा है। आकाशीय बिजली गिरने की समस्या पर बेहतर काम हो रहा है। आने वाले दिनों में एक से दो घंटे पहले बिजली गिरने की सूचना दी जा सकेगी। इसके अलावा छठ पूजा और अन्य त्योहारों में भीड़ मैनेजमेंट पर भी इसरो काम कर रहा है।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज! बिहार के ये 8 बांध बनेंगे पर्यटन स्थल, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान

नीलेश एम देसाई विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह के आमंत्रण पर पटना आए थे। इस मौके पर सभापति ने कहा कि व्याख्यान बहुत ही उपयोगी रहा। कार्यक्रम में उपसभापति प्रो.रामवचन राय, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद सदस्य, पदाधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

क्या है डॉप्लर वेदर रडार

मौसम विज्ञान में उपयोग किया जाने वाला यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यह ना केवल बादलों और बारिश की स्थिति बताता है, बल्कि तूफान की गति और दिशा का भी सटीक अनुमान लगाता है। साधारण रडार केवल यह पता लगाते हैं कि बारिश आदि कहां है और कितनी दूर है, जबकि डॉप्लर रडार इससे एक कदम आगे है। यह बारिश की बूंदों की गति और दिशा भी माप सकता है।

ये भी पढ़ें:दिन में चुभने वाली गर्मी, रात और सुबह ठंड; बिहार में 7 आगे कैसा रहेगा मौसम

क्या है इसके फायदे

यह बताता है कि हवा या बारिश किस दिशा में और कितनी तेजी से बढ़ रही है। इससे चक्रवात और तूफान आदि की गति का पता चलता है। मौसम वैज्ञानिकों को तूफान के आने से घंटों पहले चेतावनी जारी करने में मदद करता है। हवाई जहाजों को खराब मौसम और टर्बुलेंस से बचाने के लिए यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं का भी अनुमान लगा सकता है।

बाढ़, भूकंप, वज्रपात, शीतलहर पर काम कर रहा इसरो

नीलेश एम देसाई ने कहा कि हम दूसरे विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की भलाई के लिए यह कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार सरकार का बिहार मौसम सेवा केंद्र (बीएमएसके) और सैक-इसरो साथ मिलकर पिछले तीन वर्षों से विभिन्न विषयों पर काम कर रहे हैं।

इसमें आपदा प्रबंधन जैसे-बाढ़, भूकंप, वज्रपात, शीतलहर, लू, आंधी-तूफान आदि के पूर्वानुमान मुख्य हैं। विधानपरिषद सभागार में मंगलवार को आयोजित व्याख्यान में राज्य के विभिन्न शहरों की वायु गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग कर और निरंतर डाटा का विश्‍लेषण कर हम 15 दिन पहले ही साइक्लोन और आंधी-तूफान की चेतावनी दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, AI समिट के दूसरे दिन बिहार को 486 करोड़ का निवेश

उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) की स्थापना एवं संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक ले जाने में डॉ. सीवी रमण, डॉ. सतीश धवन एवं मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
ISRO Weather Bihar Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;