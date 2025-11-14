Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsIslampur Assembly Seat Result 2025 who will win Rakesh Kumar Raushan RJD Ruhail Ranjan JD(U) election counting
Islampur Result LIVE: इस्लामपुर चुनाव नतीजा; राकेश कुमार रौशन या रुहेल रंजन में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Islampur Assembly Seat Result LIVE 2025: नालंदा जिले की इस्लामपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के राकेश कुमार रौशन दोबारा चुनाव जीतते हैं या फिर जेडीयू के रुहेल रंजन उन्हें हरा देते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:27 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की इस्लामपुर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के राकेश कुमार रौशन और जेडीयू के रुहेल रंजन के बीच हार-जीत का मुकाबला है। राकेश कुमार ने साल 2020 के चुनाव में भी राजद को जीत दिलाई थी। इस बार देखना होगा क्या राकेश रौशन फिर से चुनाव जीत पाते हैं या फिर जेडीयू के रुहेल से हार जाते हैं।

सुबह 7:27 बजे- मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं. सुबह 8 बजे एआरओ के टेबल पर पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो जाएगी. उसके साथ लगे 14 टेबल पर बारी-बारी से ईवीएम राउंड की गिनती 8.30 बजे से होगी.

मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

इस्लामपुर विधानसभा सीट नालंदा जिले में आती है। यह नालंदा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें इस्लामपुर और एकरंगसराय प्रखंड आते हैं। पिछले 17 चुनावों में इस क्षेत्र के मतदाताओं ने समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों को 11 बार चुना है। इस्लामपुर में सर्वाधिक बार जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव जीता है। कांग्रेस ने 4 और सीपीआई ने 3 बार अपना परचम लहराया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के कारण, इस्लामपुर पर उनकी राजनीतिक पकड़ हमेशा मजबूत रही है. उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) और उससे पहले की समता पार्टी ने 2000 से 2015 तक लगातार छह बार इस सीट पर जीत दर्ज की. लेकिन 2020 में यह सिलसिला टूट गया

2020 के विधानसभा चुनाव में राकेश रौशन ने जेडीयू के चंद्रसेन प्रसाद को हराकर पहली बार इस्लामपुर में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को जीत दिलाई थी। राकेश कुमार को 68088 वोट मिले थे। वहीं चंद्रसेन को 64390 वोट मिले थे। जातीय समीकरणों की बात करें तो इस्लामपुर विधानसभा सीट पर कुर्मी और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। साथ ही रविदास, पासवान, मुस्लिम और कोइरी वोटर की संख्या भी अच्छी खासी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Islampur Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
