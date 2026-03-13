दादी का आशीर्वाद लेने गांव पहुंचे ईशान किशन, नवादा में 'पॉकेट डायनामाइट' का ग्रांड वेलकम
नवादा के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ईशान ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। छोटे से शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना यहां के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है।
भारतीय क्रिकेट के स्टार प्लेयर ईशान किशन गुरुवार को अपने पैतृक निवास नवादा पहुंचे। अपनी व्यस्त खेल दिनचर्या से समय निकालकर ईशान अपनी दादी का आशीर्वाद लेने अपने घर पहुंचे थे। जैसे ही नवादा की धरती पर ईशान ने कदम रखा, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। जिले की सड़कों पर अपने चहेते क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों और स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और पॉकेट डायनामाइट के नाम से मशहूर ईशान किशन जब अपने पैतृक जिले नवादा पहुंचे, तो वहां का नजारा किसी त्यौहार से कम नहीं था। अपनी दादी से मिलने और उनके आशीर्वाद लेने पहुंचे ईशान का स्वागत करने के लिए जनसैलाब उमड़ता रहा।
ईशान किशन के नवादा आगमन की सूचना मिलते ही शहर में जश्न का माहौल बन गया। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई थीं। जैसे ही उनकी कार शहर में दाखिल हुआ, ढोल-बाजे और गाजे-बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय युवाओं ने फूल-मालाओं से उन्हें लाद दिया और ईशान किशन जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया।
तिल रखने की भी जगह नहीं थी शेष
ईशान किशन के दादी के घर जाने वाले रास्ते का आलम यह था कि वहां तिल रखने तक की जगह नहीं बची थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, हर कोई अपने घर की छतों, छज्जों और सड़कों के किनारे डटा हुआ था। भीड़ इतनी अनियंत्रित थी कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन के पसीने छूट गए। प्रशंसकों का हुजूम इस कदर था कि ईशान की गाड़ी को महज कुछ सौ मीटर की दूरी तय करने में घंटों का समय लग गया। हर प्रशंसक बस एक बार अपने इस स्टार खिलाड़ी के साथ सेल्फी लेने या उनसे हाथ मिलाने को बेताब नजर आया।
भावुक हुए ईशान
भीड़ और शोर-शराबे के बीच जब ईशान अपने घर पहुंचे, तो वहां का माहौल बिल्कुल पारिवारिक और भावुक हो गया। ईशान ने अपनी दादी पूर्व सिविल सर्जन डॉ. सावित्री शर्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादी ने भी अपने पोते को गले लगाकर खूब दुलार किया। क्रिकेट की दुनिया में चौके-छक्के जड़ने वाला यह खिलाड़ी अपनी जड़ों के बीच पहुंचकर बेहद सरल और सहज नजर आया। ईशान ने परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताया और घर के बने खाने का लुत्फ उठाया।
प्रशंसकों के प्रति जताया आभार
मीडिया और प्रशंसकों से बात करते हुए ईशान ने कहा कि नवादा की मिट्टी से उन्हें हमेशा एक खास जुड़ाव महसूस होता है। उन्होंने कहा, यहां के लोगों ने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दादी का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है।
सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम
प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्य रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। हालांकि, ईशान की लोकप्रियता के आगे ये इंतजाम भी छोटे पड़ते दिखाई दिए। ईशान किशन का यह दौरा न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे नवादा वासियों के लिए एक यादगार पल बन गया। देर रात तक उनके घर के बाहर प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहा, जो अपने नायक की एक और झलक पाने की उम्मीद में खड़े थे। उन्होंने प्रशासकों को निराश भी नहीं किया। घर की टेरेस पर आकर उन्होंने सभी का अभिवादन किया।
