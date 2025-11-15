क्या हार का दोष रोहिणी पर डाल रहे हैं तेजस्वी; संजय, रमीज पर ट्वीट का असली खेल क्या है?

संक्षेप: लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के एक ट्वीट से यह भ्रम पैदा हुआ है कि वो राजनीति और परिवार को छोड़ रही हैं। लेकिन असल में यह ट्वीट राजद की हार के बाद लालू परिवार में बलि का बकरा खोजने की लड़ाई का हिस्सा लग रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और महागठबंधन की भयानक हार को लेकर लालू यादव के परिवार में तेजस्वी यादव कैंप बलि का बकरा खोज रहा है। सीट बंटवारे से लेकर टिकट तय करने वाला कैंप शायद लालू की बेटी रोहिणी आचार्या पर हार का दोष डाल रहा है, जिसका जवाब देने के लिए रोहिणी ने शनिवार को एक ट्वीट किया है। रोहिणी के इस ट्वीट को कई जगह राजनीति छोड़ने और परिवार को त्यागने के ऐलान की तरह लिया गया है। जबकि यह ट्वीट रोहिणी ने असल में यह बताने के लिए किया है कि संजय यादव और रमीज ने उनसे कहा था कि वो राजनीति और परिवार से दूर रहें, लेकिन हार के बाद अकेले उन्हें दोष दिया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको पूरा प्रकरण याद ना हो तो याद दिला दें कि सितंबर महीने में तेजस्वी की यात्रा के दौरान बस में उनकी सीट पर उनके सलाहकार और राजद के सांसद संजय यादव के बैठने की तस्वीर सामने आने के बाद रोहिणी ने सार्वजनिक रूप से इस पर आपत्ति जताई थी। रोहिणी के एतराज के बाद उसी सीट पर दलित नेता शिवचंद्र राम और रेखा पासवान की फोटो आई। लेकिन उसके बाद रोहिणी आचार्या के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चलाया गया, जिससे लगे कि वो विधानसभा लड़ना चाहती हैं, तेजस्वी के समानांतर खड़ी होना चाहती हैं और छपरा में अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहती हैं।

रोहिणी ने उस समय ट्वीट किया था और कहा था कि उन्हें पद की लालसा नहीं है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है। लेकिन बवाल थमा नहीं। तब फिर रोहिणी ने ट्वीट किया कि पार्टी हड़पने की मंशा रखने वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं। दोबारा सफाई दी कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, न उन्हें विधानसभा लड़ना है, ना किसी को टिकट दिलाना है, ना राज्यसभा जाना है, ना ही पार्टी या सरकार में किसी पद की लालसा है। फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाने का काम नहीं रुका तो तीसरी बार में उन्होंने चुनौती दी कि कोई ये साबित कर दे कि उन्होंने अपने या किसी और के लए कोई मांग किसी के पास रखी है तो वो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाएंगी।