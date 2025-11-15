Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIs Tejashwi Yadav blaming Rohini Acharya for RJD MGB massive defeat in Bihar decode tweet on Sanjay and Rameez
क्या हार का दोष रोहिणी पर डाल रहे हैं तेजस्वी; संजय, रमीज पर ट्वीट का असली खेल क्या है?

क्या हार का दोष रोहिणी पर डाल रहे हैं तेजस्वी; संजय, रमीज पर ट्वीट का असली खेल क्या है?

संक्षेप: लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के एक ट्वीट से यह भ्रम पैदा हुआ है कि वो राजनीति और परिवार को छोड़ रही हैं। लेकिन असल में यह ट्वीट राजद की हार के बाद लालू परिवार में बलि का बकरा खोजने की लड़ाई का हिस्सा लग रहा है।

Sat, 15 Nov 2025 09:04 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और महागठबंधन की भयानक हार को लेकर लालू यादव के परिवार में तेजस्वी यादव कैंप बलि का बकरा खोज रहा है। सीट बंटवारे से लेकर टिकट तय करने वाला कैंप शायद लालू की बेटी रोहिणी आचार्या पर हार का दोष डाल रहा है, जिसका जवाब देने के लिए रोहिणी ने शनिवार को एक ट्वीट किया है। रोहिणी के इस ट्वीट को कई जगह राजनीति छोड़ने और परिवार को त्यागने के ऐलान की तरह लिया गया है। जबकि यह ट्वीट रोहिणी ने असल में यह बताने के लिए किया है कि संजय यादव और रमीज ने उनसे कहा था कि वो राजनीति और परिवार से दूर रहें, लेकिन हार के बाद अकेले उन्हें दोष दिया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको पूरा प्रकरण याद ना हो तो याद दिला दें कि सितंबर महीने में तेजस्वी की यात्रा के दौरान बस में उनकी सीट पर उनके सलाहकार और राजद के सांसद संजय यादव के बैठने की तस्वीर सामने आने के बाद रोहिणी ने सार्वजनिक रूप से इस पर आपत्ति जताई थी। रोहिणी के एतराज के बाद उसी सीट पर दलित नेता शिवचंद्र राम और रेखा पासवान की फोटो आई। लेकिन उसके बाद रोहिणी आचार्या के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चलाया गया, जिससे लगे कि वो विधानसभा लड़ना चाहती हैं, तेजस्वी के समानांतर खड़ी होना चाहती हैं और छपरा में अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहती हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

रोहिणी ने उस समय ट्वीट किया था और कहा था कि उन्हें पद की लालसा नहीं है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है। लेकिन बवाल थमा नहीं। तब फिर रोहिणी ने ट्वीट किया कि पार्टी हड़पने की मंशा रखने वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं। दोबारा सफाई दी कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, न उन्हें विधानसभा लड़ना है, ना किसी को टिकट दिलाना है, ना राज्यसभा जाना है, ना ही पार्टी या सरकार में किसी पद की लालसा है। फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाने का काम नहीं रुका तो तीसरी बार में उन्होंने चुनौती दी कि कोई ये साबित कर दे कि उन्होंने अपने या किसी और के लए कोई मांग किसी के पास रखी है तो वो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाएंगी।

हालांकि बाद में रोहिणी का आक्रोश कम हुआ और वो विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए भी जमीन पर उतरीं। लेकिन अब जब महागठबंधन 110 से 35 सीट पर आ गया है और राजद 75 से 25 पर तो पार्टी चलाने वाले अपनी कुर्सी बचाने के लिए हार के बहाने बाहर खोज रहे हैं। रोहिणी भी उन बहानों में एक हैं, जिन पर संभवतः तेजस्वी कैंप के लोग यह आरोप लगा रहे हों कि उनके ट्वीट करने से माहौल खराब हुआ। रोहिणी आचार्या का ट्वीट उस कोशिश और साजिश का प्रतिकार भर है कि लालू परिवार के अंदर ही हार का विलेन खोजने से तेजस्वी को घेरे बैठे और राजद को चला रहे लोगों के पर नहीं कतरे जाएंगे।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Rohini Acharya Tejashwi Yadav Sanjay Yadav RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।