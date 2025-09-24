बिगड़ रहा तेजस्वी का नक्षत्र? तेज प्रताप से मुक्ति मिली तो अब रोहिणी की दृष्टि हो गई वक्र

2020 के चुनाव में माहौल और भीड़ के बावजूद तेजस्वी 12 सीट और कुछ हजार वोट के अंतर से नीतीश से हार गए थे। इस चुनाव में बना-बनाया माहौल बिगड़ने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। तेजस्वी तेज प्रताप से फ्री हुए थे कि अब रोहिणी ने झंडा उठा लिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सर्वेक्षणों में मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद में नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं से आगे चल रहे तेजस्वी यादव का बना-बनाया माहौल लालू यादव के परिवार में कलह से बिगड़ता दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में तेजस्वी के सांसद व सलाहकार संजय यादव के वर्चस्व को लेकर लालू के घर में झगड़ा काफी बढ़ चुका है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ‘जयचंद’ का जिक्र कर संजय को घेरते थे, लेकिन अनुष्का यादव के साथ अफेयर की बात फोटो के साथ बाहर आने के बाद पार्टी और परिवार से निकाल दिए गए। बडे़ भाई तेज प्रताप से तेजस्वी को ‘मुक्ति’ मिली ही थी कि अब बड़ी बहन रोहिणी आचार्या बिदक गई हैं।