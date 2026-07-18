Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या फंस गया है नितिन नवीन का बांकीपुर? चार दिन में पटना लौटे बीजेपी अध्यक्ष

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महज 4 दिनों के बाद ही वापस पटना लौट आए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर वह नीरज सिन्हा के समर्थन में रैली भी करेंगे। नितिन के गढ़ बांकीपुर में बीजेपी के लिए चुनाव क्या फंसता हुआ दिख रहा है?

क्या फंस गया है नितिन नवीन का बांकीपुर? चार दिन में पटना लौटे बीजेपी अध्यक्ष

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना पूरी ताकत झोंक दी है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजनीतिक गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन इसी सप्ताह पटना आकर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ रणनीति तैयार करने के बाद दिल्ली लौट गए थे। अब महज चार दिन बाद ही वह फिर पटना पहुंच गए हैं। अपने दो दिवसीय प्रवास में वह बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जनसभा करेंगे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे।

पटना शहर की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। बीजेपी की टक्कर मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जन सुराज पार्टी से है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज से पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं। इससे, बांकीपुर में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। नितिन नवीन का गढ़ होने और पीके की उम्मीदवारी से बिहार ही नहीं देश भर की नजरें बांकीपुर चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई है।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर उपचुनाव से पहले नितिन नवीन ने खुद संभाला मोर्चा, वर्करों से मुलाकात

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार (18 जुलाई) को पटना पहुंचे। उनके दो दिन तक राजधानी में रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान वह बांकीपुर में पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे।

इससे पहले, नितिन नवीन 13 जुलाई को पटना आए थे। उसी दिन शाम को बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने उनसे मुलाकात की थी। फिर 14 जुलाई को उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें सभी नेताओं को अगले 15 दिनों तक घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने का निर्देश दिया गया था। बैठक के बाद वह उसी शाम दिल्ली लौट गए थे।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर में नितिन नवीन ने पूरी फौज उतार दी, गढ़ बचाने को चुनावी प्लान फाइनल

महज चार दिनों के भीतर नितिन नवीन का दोबारा पटना पहुंचना इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी की गंभीरता को दर्शाता है। पार्टी अपने पारंपरिक मजबूत गढ़ को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। नितिन ने पहले ही बांकीपुर में बिहार बीजेपी की पूरी फोर्स उतार दी है। अब वह खुद चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं।

बीजेपी ने बांकीपुर में बदला है कैंडिडेट

बीजेपी ने बांकीपुर में नामांकन के बाद अपना कैंडिडेट भी बदला। पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने 9 जुलाई को नामांकन किया और फिर अगले दिन अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने पारिवारिक कारणों से नामांकन वापसी की घोषणा की और कुछ ही मिनटों के बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा के रूप में नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। फिर नीरज ने 13 जुलाई को अपना नॉमिनेशन दाखिल किया।

ये भी पढ़ें:अभिषेक के परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन! BJP कैंडिडेट बदलने की इनसाइड स्टोरी

पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके अनुसार अभिषेक बंटी के परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा। यह बात बीजेपी के वरीय नेताओं को उनके नामांकन के बाद पता चली। इसके बाद आनन-फानन में बांकीपुर सीट में कैंडिडेट बदला गया। अभिषेक बंटी और नीरज सिन्हा दोनों ही बांकीपुर के साधारण बीजेपी कार्यकर्ता हैं और नितिन नवीन के करीबी बताए जाते हैं।

बीजेपी के लिए क्या फंस गया है बांकीपुर?

बांकीपुर सीट उपचुनाव में बीजेपी द्वारा कैंडिडेट बदलने और नितिन नवीन के खुद प्रचार की कमान संभालने और पार्टी के प्रदेश नेताओं की पूरी फौज उतारने से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए यह इलेक्शन किसी बड़े चेलैंज से कम नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी को इस बार उसके गढ़ में हराने के दावे कर रहे हैं। बीजेपी भी यह सीट जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीते 3-4 दिनों के भीतर पीके को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जन सुराज के कई नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ले लिया, जिनमें मशहूर गणितज्ञ केसी सिन्हा भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:बांकीपुर में जीविका दीदी और पैरामिलिट्री की ड्यूटी ना लगे, PK की पार्टी की मांग
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Nitin Nabin Bihar BJP BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।