क्या फंस गया है नितिन नवीन का बांकीपुर? चार दिन में पटना लौटे बीजेपी अध्यक्ष

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महज 4 दिनों के बाद ही वापस पटना लौट आए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर वह नीरज सिन्हा के समर्थन में रैली भी करेंगे। नितिन के गढ़ बांकीपुर में बीजेपी के लिए चुनाव क्या फंसता हुआ दिख रहा है?

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना पूरी ताकत झोंक दी है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजनीतिक गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन इसी सप्ताह पटना आकर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ रणनीति तैयार करने के बाद दिल्ली लौट गए थे। अब महज चार दिन बाद ही वह फिर पटना पहुंच गए हैं। अपने दो दिवसीय प्रवास में वह बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जनसभा करेंगे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे।

पटना शहर की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। बीजेपी की टक्कर मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जन सुराज पार्टी से है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज से पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं। इससे, बांकीपुर में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। नितिन नवीन का गढ़ होने और पीके की उम्मीदवारी से बिहार ही नहीं देश भर की नजरें बांकीपुर चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई है।

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार (18 जुलाई) को पटना पहुंचे। उनके दो दिन तक राजधानी में रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान वह बांकीपुर में पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे।

इससे पहले, नितिन नवीन 13 जुलाई को पटना आए थे। उसी दिन शाम को बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने उनसे मुलाकात की थी। फिर 14 जुलाई को उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें सभी नेताओं को अगले 15 दिनों तक घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने का निर्देश दिया गया था। बैठक के बाद वह उसी शाम दिल्ली लौट गए थे।

महज चार दिनों के भीतर नितिन नवीन का दोबारा पटना पहुंचना इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी की गंभीरता को दर्शाता है। पार्टी अपने पारंपरिक मजबूत गढ़ को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। नितिन ने पहले ही बांकीपुर में बिहार बीजेपी की पूरी फोर्स उतार दी है। अब वह खुद चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं।

बीजेपी ने बांकीपुर में बदला है कैंडिडेट बीजेपी ने बांकीपुर में नामांकन के बाद अपना कैंडिडेट भी बदला। पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने 9 जुलाई को नामांकन किया और फिर अगले दिन अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने पारिवारिक कारणों से नामांकन वापसी की घोषणा की और कुछ ही मिनटों के बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा के रूप में नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। फिर नीरज ने 13 जुलाई को अपना नॉमिनेशन दाखिल किया।

पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके अनुसार अभिषेक बंटी के परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा। यह बात बीजेपी के वरीय नेताओं को उनके नामांकन के बाद पता चली। इसके बाद आनन-फानन में बांकीपुर सीट में कैंडिडेट बदला गया। अभिषेक बंटी और नीरज सिन्हा दोनों ही बांकीपुर के साधारण बीजेपी कार्यकर्ता हैं और नितिन नवीन के करीबी बताए जाते हैं।