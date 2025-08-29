मौत का सौदागर, नीच, चोर, कुत्ता, सांप और अब मोदी को मां की गाली; क्या बिहार में सेल्फ गोल हो गया?

बिहार विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के एक नेता के मंच से एक कार्यकर्ता द्वारा मां की गाली देने को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब तक मोदी को अपशब्द हर बार विपक्ष के लिए सेल्फ गोल ही साबित हुआ है।

बिहार विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले दरभंगा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से एक समर्थक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देना क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्षी दलों के महागठबंधन के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? आरोपी रफीक रिजवी उर्फ राजा की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन सबके मन में सवाल पैदा हो गया है कि क्या यह प्रकरण बिहार चुनाव का टर्निंग प्वाइंट बनेगा। चुनावी इतिहास है कि जब-जब मोदी को अपशब्द कहे गए, तब-तब वो और मजबूत हुए और भारतीय जनता पार्टी ने आम तौर पर विपक्ष को हराया। राहुल गांधी अब मोदी को ‘वोट चोर’ कह रहे हैं। एक नजर डालते हैं कि मोदी को किसने कब क्या कहा और अगर चुनाव था तो क्या हुआ।

मौत का सौदागर- गुजरात में 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया ने कहा था- “गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं।” नतीजे आए तो भाजपा की सीट 2002 के मुकाबले 10 कम तो हुई लेकिन 117 सीट के साथ फिर मोदी सरकार बनी। कांग्रेस 51 सीट से बढ़कर 59 हो गई, लेकिन हार नहीं टाल सकी।

नीच किस्म का आदमी- 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर फिर बोले और पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बता दिया। अय्यर ने कहा था- “मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है।” भाजपा की 16 सीट घटी, लेकिन 99 सीट के साथ सरकार उसकी ही बनी। कांग्रेस 16 सीट बढ़ाकर 77 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी।

गंदी नाली का कीड़ा- कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 2019 में लोकसभा में पीएम मोदी की तुलना नाली से की थी, जिसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया था। बाहर सफाई में कहा कि उनकी हिन्दी खराब है, वो नहर के भाव में नाली बोल रहे थे। उन्होंने तब भी कहा- “भाजपा के सांसद स्वामी विवेकानंद (नरेंद्र दत्ता) के साथ नरेंद्र मोदी की ऐसे तुलना कर रहे थे, जैसे दोनों एक जैसे हैं। तब मैंने कहा था कि मुझे उकसाओगे तो मैं कहूंगा कि गंगा के साथ नाली का तुलना करते हो।” अधीर रंजन चौधरी से पहले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने 2009 में तब गुजरात के सीएम रहे मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा था।

ऐसा संयोग नरेंद्र मोदी के गुजरात से उभार और फिर भारतीय राजनीति में छा जाने के बाद कम ही हुआ है। मोदी ने बार-बार उनकी ओर उछाली गई गाली और अपशब्द को हथियार बनाकर कांग्रेस और विपक्ष की कमर तोड़ने में कामयाबी पाई है और भाजपा का दबदबा बढ़ाया है।