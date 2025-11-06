बिहार में बंपर वोटिंग के पीछे जीविका दीदी तो नहीं? NDA-MGB दोनों ने चला है बड़ा दांव

संक्षेप: बिहार में रिकॉर्डतोड़ मतदान के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान के लिए बिहार के मतदाताओं को बधाई दी है। CEC ने इतनी बड़ी संख्या में जोश और उत्साह के साथ मतदान करने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद भी किया है।

बिहार में गुरुवार को पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, जहां इस बार बिहार की जनता ने रिकॉर्डतोड़ मतदान किया है। बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से करीब 64.66 प्रतिशत ने मतदान किया। यह राज्य में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। ऐतिहासिक आंकड़े सामने आने के बाद अब राजनैतिक दल इसके पीछे की वजह को लेकर अपने-अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच राजनैतिक विश्लेषकों ने इस बंपर मतदान के पीछे कई वजहों की ओर इशारा किया है, जिनमें से एक है जीविका दीदियों का बढ़-चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लेना।

बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ने के बाद एक तरफ सत्तारूढ़ NDA उम्मीद कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के साथ मुफ्त बिजली और एक करोड़ से अधिक महिलाओं को 10 हजार नकद सहायता राशि देने जैसी कल्याणकारी योजनाएं सत्ता विरोधी लहर को कम करने में सहायक होंगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का दावा है कि यह सत्ता परिवर्तन का इशारा है। विश्लेषकों की माने तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें SIR का प्रभाव, युवाओं की भागीदारी, वोट चोरी को लेकर अति सक्रियता जैसे फैक्टर शामिल हैं। वहीं एक वजह यह भी हो सकती है कि इस बार महिलाओं, खास कर जीविका दीदियों में भी मतदान को लेकर गजब का उत्साह नजर आया।

NDA-महागठबंधन दोनों ने चला दांव बिहार चुनाव में इस बार पार्टियों ने महिला वोटरों पर खास दांव चला था। NDA की तरफ से जीविका योजना से जुड़ी 1.41 करोड़ दीदियों को पहले ही 10,000 रुपए की सीड मनी दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया है कि बचे हुए लाभार्थियों के खाते में यह राशि दिसंबर तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा जीविका दीदियों को समूह बनाने और रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि देने का वादा किया गया है।

वहीं NDA की तरफ से महिला रोजगार की काट के तौर पर तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को 30 हजार रुपये महीना वेतन देने की घोषणा की है। इसके अलावा MGB ने उनके लिए स्थाई नौकरी, अतिरिक्त काम करवाने पर दो हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय, लोन पर ब्याज माफी और 5 लाख तक का बीमा कवर देने का वादा किया है।