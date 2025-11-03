सैकड़ों की भीड़ में अकेला शिकार, दुलारचंद यादव की हत्या टारगेट मर्डर तो नहीं है?

संक्षेप: मोकामा में दो दबंग अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच आमने-सामने की लड़ाई को पीयूष प्रियदर्शी की पीठ पर खड़े होकर दुलारचंद यादव तिकोना बना रहे थे। पुराने बाहुबली दुलारचंद पीयूष के साथ थे।

मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झगड़े में दुलारचंद यादव की इकलौती हत्या से टारगेट मर्डर की आशंका पैदा हो रही है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में चल रही दर्जनों गाड़ियों के आमने-सामने होने के बाद दोनों तरफ के सैकड़ों लोगों के बीच पथराव और मारपीट हुई, लेकिन गोली सिर्फ दुलारचंद को लगी। गोली दुलारचंद के पांव में लगी और पार निकल गई लेकिन चोट और गाड़ी से कुचलने के कारण मौत हुई। इस संघर्ष में कोई गंभीर घायल तक नहीं हुआ या हुआ तो सामने नहीं आया। केस में अनंत सिंह अरेस्ट होकर जेल चले गए हैं।

