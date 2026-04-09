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बिहार में कब बनाएंगे नया मुख्यमंत्री, कोई मतभेद है? बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया जवाब

Apr 09, 2026 11:22 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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इसपर नितिन नवीन ने सधा हुआ जवाब दिया। नितिन नवीन ने कहा, 'कोई मतभेद नहीं है। सभी कुछ समय के अनुसार चलता है। 10 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया उसके तहत होगी।

बिहार में कब बनाएंगे नया मुख्यमंत्री, कोई मतभेद है? बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया जवाब

बिहार में बढ़ी गतिविधियों पर सभी की नजर टिकी है। आखिर वो घड़ी आ ही गई है जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाकर नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और इसके बाद जल्द ही वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब सभी के जेहन में सवाल यह है कि बिहार का अगला बॉस यानी अगला सीएम कौन होगा? यह भी लगभग तय हो चुका है कि बिहार का अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी से ही होगा लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर अब तक बिहार के नए सीएम का ऐलान क्यों नहीं किया गया है?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक साक्षात्कार में बिहार के ने सीएम को लेकर अहम बात कही है। इस साक्षात्कार में नितिन नवीन से पूछा गया कि आखिर वो बिहार में नया मुख्यमंत्री कब बनाएंगे और क्या इसे लेकर कोई मतभेद है? इसपर नितिन नवीन ने सधा हुआ जवाब दिया। नितिन नवीन ने कहा, ‘कोई मतभेद नहीं है। सभी कुछ समय के अनुसार चलता है। 10 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया उसके तहत होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन धर्म सम्मानपूर्वक निभाती है। यही कारण है कि आज भी दलों को हमपर विश्वास रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो कुछ तय है उसी के साथ प्रक्रिया चल रही है।’

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दिल्ली में बीजेपी नेता करेंगे मंथन

आपको बता दें कि बिहार भाजपा के नेताओं की दस अप्रैल को दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता की मौजूदगी में यह बैठक होगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बीच दिल्ली में हो रही यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के नए मु्ख्यमंत्री के चेहरे के नाम को लेकर चर्चा होगी और उसपर मुहर लग सकती है। बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन इनमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है।

नीतीश कुमार लेंगे राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ

इधर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होंगे। जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा था कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री अब संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वह कल (दिल्ली के लिए) रवाना होंगे और उसके अगले दिन शपथ ग्रहण करेंगे।

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राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर सवाल किये जाने पर विजय चौधरी ने कहा था कि यह उचित समय पर होगा। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और उसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी सहयोगी मिलकर आगे की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुमार के पुत्र निशांत को नई सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है। निशांत ने पिछले महीने जदयू की सदस्यता ली थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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