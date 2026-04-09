बिहार में कब बनाएंगे नया मुख्यमंत्री, कोई मतभेद है? बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया जवाब

इसपर नितिन नवीन ने सधा हुआ जवाब दिया। नितिन नवीन ने कहा, 'कोई मतभेद नहीं है। सभी कुछ समय के अनुसार चलता है। 10 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया उसके तहत होगी।

बिहार में बढ़ी गतिविधियों पर सभी की नजर टिकी है। आखिर वो घड़ी आ ही गई है जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाकर नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और इसके बाद जल्द ही वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब सभी के जेहन में सवाल यह है कि बिहार का अगला बॉस यानी अगला सीएम कौन होगा? यह भी लगभग तय हो चुका है कि बिहार का अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी से ही होगा लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर अब तक बिहार के नए सीएम का ऐलान क्यों नहीं किया गया है?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक साक्षात्कार में बिहार के ने सीएम को लेकर अहम बात कही है। इस साक्षात्कार में नितिन नवीन से पूछा गया कि आखिर वो बिहार में नया मुख्यमंत्री कब बनाएंगे और क्या इसे लेकर कोई मतभेद है? इसपर नितिन नवीन ने सधा हुआ जवाब दिया। नितिन नवीन ने कहा, ‘कोई मतभेद नहीं है। सभी कुछ समय के अनुसार चलता है। 10 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया उसके तहत होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन धर्म सम्मानपूर्वक निभाती है। यही कारण है कि आज भी दलों को हमपर विश्वास रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो कुछ तय है उसी के साथ प्रक्रिया चल रही है।’

दिल्ली में बीजेपी नेता करेंगे मंथन आपको बता दें कि बिहार भाजपा के नेताओं की दस अप्रैल को दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता की मौजूदगी में यह बैठक होगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बीच दिल्ली में हो रही यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के नए मु्ख्यमंत्री के चेहरे के नाम को लेकर चर्चा होगी और उसपर मुहर लग सकती है। बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन इनमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है।

नीतीश कुमार लेंगे राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ इधर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होंगे। जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा था कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री अब संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वह कल (दिल्ली के लिए) रवाना होंगे और उसके अगले दिन शपथ ग्रहण करेंगे।