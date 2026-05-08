लालू-तेजस्वी को मिली कुछ और मोहलत, IRCTC केस में आरोप गठन पर आदेश 22 मई तक टला

IRCTC घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया। मामले पर अब 22 मई को सुनवाई होगी।

Lalu Yadav News: आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार के सदस्यों को चार्ज फ्रेमिंग पर थोड़ी और मोहलत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया। आरोप गठन पर अब 22 मई को सुनवाई होगी। उस दिन केस के अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट आरोप गठन कर सकता है। इस केस में लालू के अलावे राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और कोचर ब्रदर्स, अस्थाना और लारा प्रोजेक्ट्स से जुड़े कर्मी और अधिकारी आरोपी हैं।

इस केस की जांच ईडी कर रही है। सीबीआई भी मामले में अलग से जांच कर रही है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री रहते हुए अपने और अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया। मंत्री के स्तर पर प्राइवेट ऑपरेटरों को आईआरसीटीसी के होटलों के संचालन का ठेका दिया। इसके लिए अपने बेटे, बेटी और अन्य पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जमीन और अन्य संपत्तियां हासिल की। इसी वजह से तेजस्वी, तेजप्रताप, राबड़ी देवी समेत लालू परिवार के कई सदस्य अभियुक्त हैं।

इस केस दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केस आरोप गठन के बिंदु पर पहुंच चुका है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को इस मामले में आदेश सुनाना था। लेकिन, अदालत ने फैसला स्थगित कर दिया। यह मामला आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है।