भागकर कहां जाओगे, पाताल से ढूंढ निकालेंगे; IPS अंसारी की चेतावनी से खौफ में माफिया-अपराधी

संक्षेप: मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी का कार्यभार ग्रहण करते ही आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी ने अपराधियों और माफिया को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे भागकर कहीं भी चले जाएं, उन्हें पाताल से ढूंढकर निकाल लेंगे।

बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी मोहिबुल्लाह अंसारी ने अपराधियों और माफिया को खुली चेतावनी दी है। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी का पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने बीते सोमवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति अपराध करके भाग नहीं सकता। अगर भाग गया तो उसे पाताल से भी ढूंढकर निकाल लाएंगे। उन्होंने कहा कि शराब, जमीन और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए सिटी एसपी की इस चेतावनी से क्षेत्र के अपराधी और माफिया वर्ग में खौफ का माहौल पैदा हो गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुजफ्फरपुर स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीजीपी के निर्देशानुसार अब अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर को भय और अपराध मुक्त बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शहर में हॉटस्पॉट चिह्नित किए जाएंगे। पुलिस की चौकस रहेगी, सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अपराधी चाहे जितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अब कानून की पकड़ से नहीं बचेगा। इस बयान के बाद आपराधिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। साथ ही आम लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब शहर की सड़कों पर सुरक्षा की भावना लौटेगी।