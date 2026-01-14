Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsIPS Mohibullah Ansari warning to Mafia criminals while joining Muzaffarpur City SP
भागकर कहां जाओगे, पाताल से ढूंढ निकालेंगे; IPS अंसारी की चेतावनी से खौफ में माफिया-अपराधी

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी का कार्यभार ग्रहण करते ही आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी ने अपराधियों और माफिया को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे भागकर कहीं भी चले जाएं, उन्हें पाताल से ढूंढकर निकाल लेंगे।

Jan 14, 2026 05:20 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी मोहिबुल्लाह अंसारी ने अपराधियों और माफिया को खुली चेतावनी दी है। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी का पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने बीते सोमवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति अपराध करके भाग नहीं सकता। अगर भाग गया तो उसे पाताल से भी ढूंढकर निकाल लाएंगे। उन्होंने कहा कि शराब, जमीन और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए सिटी एसपी की इस चेतावनी से क्षेत्र के अपराधी और माफिया वर्ग में खौफ का माहौल पैदा हो गया है।

मुजफ्फरपुर स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीजीपी के निर्देशानुसार अब अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर को भय और अपराध मुक्त बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शहर में हॉटस्पॉट चिह्नित किए जाएंगे। पुलिस की चौकस रहेगी, सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अपराधी चाहे जितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अब कानून की पकड़ से नहीं बचेगा। इस बयान के बाद आपराधिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। साथ ही आम लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब शहर की सड़कों पर सुरक्षा की भावना लौटेगी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहिबुल्लाह अंसारी मूलरूप से सीवान जिले के रहने वाले हैं। हाल ही में उनका ट्रांसफर मुजफ्फरपुर किया गया है। इससे पहले वह पटना सदर में एसडीपीओ (विधि व्यवस्था) के पद पर तैनात थे। अंसारी 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यूपीएससी परीक्षा पास कर भारतीय पुलिस सेवा में आ गए।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
