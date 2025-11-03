अपराजित बने पटना ग्रामीण एसपी, मोकामा में दुलारचंद मर्डर के बाद हटाए गए थे विक्रम सिहाग

संक्षेप: बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या होने के बाद पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को हटा दिया गया था। उनकी जगह अब आईपीएस अपराजित लोहान को तैनात किया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना जिले के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद नए ग्रामीण एसपी की तैनाती कर दी गई है। गृह विभाग ने 2020 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अपराजित लोहान को पटना ग्रामीण एसपी के पद पर पोस्टिंग दी है। बीते गुरुवार को मोकामा में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों में भिड़ंत्त हो गई थी। इस दौरान पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पटना के तत्कालीन ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को हटा दिया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईपीएस विक्रम सिहाग को फिलहाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, उनकी जगह तैनात किए गए अपराजित अभी पटना के ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि डीजीपी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोकामा की घटना को दंगाई और उग्र भीड़ का नतीजा बताया था।

मोकामा दुलारचंद मर्डर में जेल गए अनंत सिंह मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 80 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ने से दुलारचंद की मौत होने की बात कही। यह एक्सीडेंट था या हत्या, इसकी जांच चल रही है। दुलारचंद को पैर में गोली भी लगी थी।

मोकामा कांड के अफसरों पर गिरी गाज मोकामा कांड के बाद चुनाव आयोग ने एसपी और एसडीओ समेत 4 अफसरों को हटा दिया था। पटना ग्रामीण के एसपी रहे विक्रम सिहाग के साथ बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार, एसडीपीओ बाढ़-1 राकेश कुमार का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया गया। वहीं, एसडीपीओ बाढ़-अभिषेक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया।