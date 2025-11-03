Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsIPS Aparajit new Patna Rural SP Vikram Sihag transferred after Dularchand murder in Mokama
अपराजित बने पटना ग्रामीण एसपी, मोकामा में दुलारचंद मर्डर के बाद हटाए गए थे विक्रम सिहाग

अपराजित बने पटना ग्रामीण एसपी, मोकामा में दुलारचंद मर्डर के बाद हटाए गए थे विक्रम सिहाग

संक्षेप: बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या होने के बाद पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को हटा दिया गया था। उनकी जगह अब आईपीएस अपराजित लोहान को तैनात किया गया है।

Mon, 3 Nov 2025 05:58 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना जिले के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद नए ग्रामीण एसपी की तैनाती कर दी गई है। गृह विभाग ने 2020 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अपराजित लोहान को पटना ग्रामीण एसपी के पद पर पोस्टिंग दी है। बीते गुरुवार को मोकामा में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों में भिड़ंत्त हो गई थी। इस दौरान पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पटना के तत्कालीन ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को हटा दिया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईपीएस विक्रम सिहाग को फिलहाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, उनकी जगह तैनात किए गए अपराजित अभी पटना के ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि डीजीपी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोकामा की घटना को दंगाई और उग्र भीड़ का नतीजा बताया था।

मोकामा दुलारचंद मर्डर में जेल गए अनंत सिंह

मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 80 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ने से दुलारचंद की मौत होने की बात कही। यह एक्सीडेंट था या हत्या, इसकी जांच चल रही है। दुलारचंद को पैर में गोली भी लगी थी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मोकामा कांड के अफसरों पर गिरी गाज

मोकामा कांड के बाद चुनाव आयोग ने एसपी और एसडीओ समेत 4 अफसरों को हटा दिया था। पटना ग्रामीण के एसपी रहे विक्रम सिहाग के साथ बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार, एसडीपीओ बाढ़-1 राकेश कुमार का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया गया। वहीं, एसडीपीओ बाढ़-अभिषेक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Mokama IPS Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।