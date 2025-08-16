IPS अमित लोढ़ा की बढ़ी मुश्किलें; SVU को राज्य सरकार से मिली केस चलाने की मंजूरी, जानें मामला

बिहार के चर्चित आईपीएस और तत्कालीन एडीजी अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने विशेष निगरानी इकाई (SUV) में लोढ़ा के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी और बीएनएस एक्ट के प्रावधानों के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है।

बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी और अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) अमित लोढ़ा के खिलाफ अभियोजन (केस चलाने) की मंजूरी दे दी है। विशेष निगरानी इकाई (SUV) में आईपीएस लोढ़ा के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी और बीएनएस एक्ट के प्रावधानों के तहत राज्य ने केस चलाने की मंजूरी दी है। जबकि पीसी एक्ट यानि भ्रष्टाचार के आरोपों पर अभियोजन को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर उनके खिलाफ दर्ज केस में कार्यवाही शुरू की जायेगी।

आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी आईपीएस अमित लोढ़ा, जो वर्तमान में एडीजी (राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के रूप में तैनात हैं, उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो लंबित है। अमित लोढ़ा ने कथित तौर पर 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति अर्जित की है, जबकि सभी कानूनी स्रोतों से उनकी कुल आय बिना किसी कटौती के 2 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगी।

पटना हाईकोर्ट ने आईपीएस लोढ़ा की उस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है, जिसमें एसवीयू द्वारा उनके खिलाफ दर्ज डीए मामले से संबंधित एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। एसवीयू ने सुनवाई के दौरान अदालत में दावा किया था कि जब लोढ़ा आईजी, मगध रेंज (गया) के रूप में तैनात थे, तो अपने एग्रीमेंट के तहत वो अगस्त, 2021 में वेब सीरीज की प्रोडक्शन टीम से मिलने मुंबई गए थे और 18 अगस्त को उनके एचडीएफसी बैंक खाते में फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी से 12,372 रुपये प्राप्त हुए थे।