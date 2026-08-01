'भाजपा ने भूमिहार की बलि दे दी, दीपक प्रकाश के लिए कई मौके आए'; देवेश के इस्तीफे पर बोले आईपी गुप्ता

भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे पर आईआईपी के विधायक आईपी गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के कितने ही मौके आए थे, मगर भाजपा ने एक भूमिहार नेता की बलि दे दी।

विधायक आईपी गुप्ता (बीच में) ने कहा कि मंत्री दीपक प्रकाश (बाएं) को एमएलसी बनाने के लिए भाजपा ने एक भूमिहार नेता देवेश कुमार (दाएं) की बलि दे दी (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा होने के बाद बिहार की सियासत गर्माई हुई है। देवेश ने शुक्रवार को विधान परिषद की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। चर्चा है कि उनकी जगह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा, जो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। अब इस सियासी घटनाक्रम पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इंक्लूसिव इंडिया पार्टी (IIP) के संस्थापक और सहरसा विधायक इंद्रजीत प्रसाद उर्फ आईपी गुप्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक भूमिहार नेता की बलि दे दी। जबकि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए भाजपा के सामने पहले कई मौके आए थे।

आईपी गुप्ता ने शुक्रवार रात जारी वीडियो में कहा, "हम अपने भूमिहार दोस्तों से कहते रहते हैं कि वे भाजपा को बिना मतलब का वोट देते हैं। देखिए अब देवेश कुमार का इस्तीफा हो गया। भाजपा बड़ी आसानी से दीपक प्रकाश को एमएलसी बना सकती थी, कितने मौके आए। मगर देवेश कुमार की बलि दे दी गई। भूमिहार लोगों को समझना होगा कि उनकी भाजपा में क्या हैसियत है।"

रोहिणी आचार्या बोलीं- कुर्बानी का बकरा ढूंढ निकाला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने भी देवेश कुमार के इस्तीफे पर तीखा तंज कसा। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलते आनन फानन में कुर्बानी का बकरा ढूंढ निकाला गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की कैबिनेट सीट बरकरार रखने के लिए भाजपा एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा लेना कुर्सी बचाओ, गठबंधन चलाओ की नीति का नायाब उदाहरण है।”

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी उठाए सवाल भाजपा के पूर्व बेगूसराय जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने भी प्रदेश नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा दिलाकर उनकी जगह दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे लोगों में संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। संजय ने कहा कि इस तरह के फैसले से एक जाति विशेष के लोगों में असंतोष और आक्रोश पैदा कर सकता है।

देवेश कुमार कौन हैं? एमएलसी पद से इस्तीफा देने वाले देवेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मिजोरम प्रभारी हैं। वह पहले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मूलरूप से समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के रहने वाले देवेश भूमिहार जाति से आते हैं। उनके दादा यमुना कार्जी स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस शासन काल में विधायक रहे। देवेश को भाजपा ने 17 मार्च 2021 को एमएलसी बनाया था। वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाने वाले सीटों के कोटे से सदन पहुंचे थे। उनकी सीट का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है। अब उनकी जगह रोलोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एवं सम्राट सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा।

बिना विधायक-एमएलसी रहे दो बार मंत्री बने दीपक प्रकाश दरअसल, दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री पद बने हुए हैं। पहले उन्हें नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था, फिर मई 2026 में दोबारा सम्राट कैबिनेट में शामिल किया गया। जून 2026 के एमएलसी चुनाव में भाजपा के समर्थन से उन्हें विधान परिषद भेजे जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। मगर उस समय एनडीए के 9 एमएलसी उम्मीदवारों में दीपक प्रकाश का नाम नहीं आया था, जिसके बाद उनके मंत्री पद पर संकट आ गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बने हुए हैं बिना विधायक या एमएलसी बने दीपक प्रकाश को दो बार बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सम्राट चौधरी से सवाल किया कि दीपक प्रकाश कैसे मंत्री पद पर बने हुए हैं। कोर्ट ने सरकार से 4 अगस्त तक जवाब मांगा है।