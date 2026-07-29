बिहार में चीनी मिलों के लिए निवेशकों का जोश हाई, नवादा-सारण और सीवान समेत कई जिलों के लिए मिले प्रस्ताव

बिहार में चीनी मिलों में निवेश को लेकर निवेशकों का जोश हाई नजर आ रहा है। कई निवेशकों ने इन मिलों को लेकर अपना प्रस्ताव गन्ना उद्योग विभाग को भेजा है। यह निवेशक मनपंसद जगहों पर चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव विभाग को दे रहे हैं।

लगता है अब बिहार में चीनी मिलों के अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य की बंद चीनी मिलों के अलावा नई मिलें खोलने में निवेशक रूचि दिखाने लगे हैं। हाल ही में सरकार ने राज्य की नौ बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन निवेशकों को सौंपने का फैसला किया था। अब राज्य में नई चीनी मिल खोलने और बंद मिलों को चलाने के लिए निवेशकों ने रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे 12 निवेशकों के प्रस्ताव गन्ना उद्योग विभाग को मिले हैं। गन्ना उद्योग विभाग इन निवेशकों के आवेदनों की स्क्रूटिनी कर रहा है। इन्हें निवेश प्रोत्साहन पर्षद की मंजूरी के लिए भी भेजा जाएगा। निवेशक क्षेत्र भ्रमण करने के बाद मनपसंद जगह पर चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव दे रहे हैं।

गन्ना उद्योग विभाग ने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को जमीन चयन करने में मदद करने के निर्देश दिए हैं। ये निवेशक महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के भी हैं। बिहार में पहले से मिल का संचालन करने वाली कंपनियों ने भी मनपसंद जगह पर नई मिल खोलने का प्रस्ताव दिया है। अभी जिन जगहों के लिए प्रस्ताव आया है, उनमें नवादा के वारिसलीगंज, सारण, सीवान, मोतीपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया जिले शामिल हैं। मोतीपुर में बंद मिल का संचालन होगा।

चीनी मिलों को चालू करने का प्लान आपको बता दें कि बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य की 9 चीनी मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। सकरी और रैयाम इन दो मिलों का संचालन सहकारिता विभाग करेगा। इसी के साथ अन्य चीनी मिलों को चलाने के लिए सरकार ने निवेशकों से प्रस्ताव मांगा था। राज्य सरकार की योजना है कि पहले चरण में मधुबनी जिले की सकरी, दरभंगा जिले के रैयाम और गोपालगंज जिल की सासामूसा चीनी मिल को चालू किया जाए।