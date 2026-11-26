5 लगाओ 10 पाओ, झांसा देकर ठगी करने वाले 2 भाई समेत 3 गिरफ्तार; 20 लाख कैश जब्त
कार्रवाई में तीन शातिर गिरफ्तार किये गए और 20 लाख रुपये नकद बरामद किया गया। यह गिरोह लोगों को प्रलोभन में फंसाकर ठगी करते थे।
मोकामा (पटना)। आर्थिक अपराध इकाई(इओयू) ने पटना जिले के मोकामा के पचमहला के रामपुर डुमरा गांव में छापा मारकर नोट दोगुना करने वाले ठगों के गिरोह का खुलासा किया है। कार्रवाई में तीन शातिर गिरफ्तार किये गए और 20 लाख रुपये नकद बरामद किया गया। यह गिरोह लोगों को प्रलोभन में फंसाकर ठगी करते थे। कई राज्यों में इस गिरोह का नेटवर्क ठगी का काम कर रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्तों में रविंद्र कुमार सिंह, विश्वजीत कुमार सिंह और रामनिवास साह शामिल हैं। रविंद्र और विश्वजीत पचमहला थाना के रामपुर डुमरा निवासी अर्जुन सिंह के बेटे हैं। वहीं रामनिवास साह घोसवारी थाना के रामनगर का रहने वाला है। इनके खिलाफ पीड़ित लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत की थी। इओयू द्वारा मामले की जांच कराई गई। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने पचमहला थाना को साथ लेकर कार्रवाई की जिसमें तीन को दबोच लिया।
पहले से पांच हो चुके हैं गिरफ्तार
मई महीने में भी पचमहला थाना ने ठगी के अंतरराज्यीय नेटवर्क में शामिल चार भाई समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय कार्रवाई के दौरान भी 10 लाख रुपये बरामद किए गए थे। रविंद्र कुमार और विश्वजीत कुमार पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस उसी समय से कुछ लिंक
कई राज्यों में फैला है इनका नेटवर्क
इओयू ने जिस गिरोह पर कार्रवाई की है, उसका नेटवर्क बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ है। बताया जाता है कि दोनों गिरफ्तार ठगों के परिवार के सदस्यों ने दर्जनों एजेंट बहाल कर रखे हैं। गिरोह का एजेंट नोट दोगुना करने के नाम पर भोले-भाले लोगों को जाल में फंसाता है। शुरुआत में छोटी रकम लेकर असली नोट दे दिया जाता था। विश्वास हासिल करने के बाद जब लोग ज्यादा लालच में बड़ी रकम लेकर आते थे, तो रास्ते में ही उनकी रकम लेकर ठग चंपत हो जाते थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें