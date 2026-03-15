100 लगाओ, 200 पाओ; रेल यात्री से 50 हजार की ठगी, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गिरोह का आतंक

पहले शातिरों ने विकास से 50 हजार रुपये ले लिये। फिर एक कागज और रूमाल से लपेटा हुआ बंडल हाथ में थमा दिया। उसके ऊपर एक पांच सौ का नोट लगाया हुआ था।

बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म दो-तीन पर गरीबरथ का इंतजार कर रहे मधुबनी के कलुआही निवासी यात्री विकास कुमार से ठगों ने 50 हजार रुपये की ठगी कर ली। इसे लेकर विकास ने रेल थाना मुजफ्फरपुर में औराई के अतरात के बड़ा खुर्द निवासी दो सगे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इनमें एक मो. शहनवाज को पुलिस ने पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, दूसरे शातिर मो. अकरम की गिरफ्तारी को लेकर औराई पुलिस की मदद से छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फपुर स्टेशन पर ठगों का गिरोह काफी सक्रिए है। बार बार गिरफ्तारी के बावजूद ठग रेल यात्रियों को शिकार बना रहे हैं।

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दिल्ली जा रहा था विकास बताया गया कि विकास को गरीबरथ से दिल्ली जाना था। वह शाम में प्लेटफार्म दो पर पहुंचा। इस दौरान उसके पास दो युवक आये और उससे मेलजोल बढ़ाते हुए बातचीत के दौरान बताया कि उनके पास पैसे डबल करने की स्कीम है। शातिरों के झांसे में आकर विकास सर्कुलेटिंग एरिया स्थित एटीएम से 10-10 कर पांच बार में 50 हजार रुपये निकाले और शातिरों के पास पहुंच गया। पहले शातिरों ने विकास से 50 हजार रुपये ले लिये। फिर एक कागज और रूमाल से लपेटा हुआ बंडल हाथ में थमा दिया। उसके ऊपर एक पांच सौ का नोट लगाया हुआ था।

रुपए लेकर कागज का बंडल थमाया कागज का बंडल थमाने के बाद दोनों मौके से निकल गए। विकास ने जैसे ही बंडल को देखा, वह घबरा गया। पूरा देखा तो पता चला कि दोनों ओर दो नोट लगाकर बीच में कागज के टुकड़ों को नोट के साइज में काटकर रखा गया था। काफी खोजबीन करने के बाद भी दोनों ठग नहीं मिले तो उसने आरपीएफ और रेल पुलिस में जाकर शिकायत की। फिर आरपीएफ ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें शातिरों को चिह्नित किया गया।

प्लेटफॉर्म पर रात में मंडरा रहा था शातिर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के दौरान रात आठ बजे प्लेटफॉर्म तीन पर संदिग्ध युवकों में से एक दिखा, जिसे विकास के साथ प्लेटफॉर्म पर जाकर पकड़ा गया। विकास ने शिनाख्त की और उसके व उसके भाई के खिलाफ केस कराया। गिरफ्तार युवक शहनवाज के पास से 15 सौ रुपये और रूमाल में लपेटा कागज का बंडल मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।