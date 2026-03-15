Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

100 लगाओ, 200 पाओ; रेल यात्री से 50 हजार की ठगी, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गिरोह का आतंक

Mar 15, 2026 03:22 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
share

पहले शातिरों ने विकास से 50 हजार रुपये ले लिये। फिर एक कागज और रूमाल से लपेटा हुआ बंडल हाथ में थमा दिया। उसके ऊपर एक पांच सौ का नोट लगाया हुआ था।

100 लगाओ, 200 पाओ; रेल यात्री से 50 हजार की ठगी, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गिरोह का आतंक

बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म दो-तीन पर गरीबरथ का इंतजार कर रहे मधुबनी के कलुआही निवासी यात्री विकास कुमार से ठगों ने 50 हजार रुपये की ठगी कर ली। इसे लेकर विकास ने रेल थाना मुजफ्फरपुर में औराई के अतरात के बड़ा खुर्द निवासी दो सगे भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इनमें एक मो. शहनवाज को पुलिस ने पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, दूसरे शातिर मो. अकरम की गिरफ्तारी को लेकर औराई पुलिस की मदद से छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फपुर स्टेशन पर ठगों का गिरोह काफी सक्रिए है। बार बार गिरफ्तारी के बावजूद ठग रेल यात्रियों को शिकार बना रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली जा रहा था विकास

बताया गया कि विकास को गरीबरथ से दिल्ली जाना था। वह शाम में प्लेटफार्म दो पर पहुंचा। इस दौरान उसके पास दो युवक आये और उससे मेलजोल बढ़ाते हुए बातचीत के दौरान बताया कि उनके पास पैसे डबल करने की स्कीम है। शातिरों के झांसे में आकर विकास सर्कुलेटिंग एरिया स्थित एटीएम से 10-10 कर पांच बार में 50 हजार रुपये निकाले और शातिरों के पास पहुंच गया। पहले शातिरों ने विकास से 50 हजार रुपये ले लिये। फिर एक कागज और रूमाल से लपेटा हुआ बंडल हाथ में थमा दिया। उसके ऊपर एक पांच सौ का नोट लगाया हुआ था।

रुपए लेकर कागज का बंडल थमाया

कागज का बंडल थमाने के बाद दोनों मौके से निकल गए। विकास ने जैसे ही बंडल को देखा, वह घबरा गया। पूरा देखा तो पता चला कि दोनों ओर दो नोट लगाकर बीच में कागज के टुकड़ों को नोट के साइज में काटकर रखा गया था। काफी खोजबीन करने के बाद भी दोनों ठग नहीं मिले तो उसने आरपीएफ और रेल पुलिस में जाकर शिकायत की। फिर आरपीएफ ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें शातिरों को चिह्नित किया गया।

प्लेटफॉर्म पर रात में मंडरा रहा था शातिर

सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के दौरान रात आठ बजे प्लेटफॉर्म तीन पर संदिग्ध युवकों में से एक दिखा, जिसे विकास के साथ प्लेटफॉर्म पर जाकर पकड़ा गया। विकास ने शिनाख्त की और उसके व उसके भाई के खिलाफ केस कराया। गिरफ्तार युवक शहनवाज के पास से 15 सौ रुपये और रूमाल में लपेटा कागज का बंडल मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के आसपास बैग चोर और पॉकेटमारों का गिरोह भी सक्रिए है जो भोले भाले यात्रियों को अपना शिकार बनाता रहता है। जीआरपी एक को गिरफ्तार कर भेजती है तो गिरोह के अन्य सदस्य ऐक्टिव हो जाते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।