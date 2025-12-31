Hindustan Hindi News
50 हजार में इंटरव्यू, 10 लाख में नौकरी; पटना मेट्रो में जॉब के नाम पर ठगी गिरोह का भंडाफोड़

संक्षेप:

पहले ऑनलाइन फार्म भरवाते थे, फिर 50-60 हजार लेकर मीठापुर स्थित एक फ्लैट में साक्षात्कार के लिए बुलाते। अलग-अलग अभ्यर्थियों से आठ लाख की वसूली की गई थी। गिरोह के कई सदस्य राज्य के अलग-अलग जिलों से अभ्यर्थियों को बुलाकर पटना लाते थे।

Dec 31, 2025 08:08 pm IST
बिहार में नौकरी के नाम पर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पटना मेट्रो में तकनीकी अधिकारी, र्क्लक आदि पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर मीठापुर में बुधवार को फर्जी इंटरव्यू चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने वहां धावा बोल दिया और तीन शातिरों को मौके से दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए 10 लाख में सौदा करते थे। सबकुछ इतना सिस्टमेटिक चल रहा था कि शिकार बेरोजगार युवाओं को तनिक भी शक नहीं हुआ। जब पुलिस पहुंची तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

बताया गया है कि पहले ऑनलाइन फार्म भरवाते थे, फिर 50-60 हजार लेकर मीठापुर स्थित एक फ्लैट में साक्षात्कार के लिए बुलाते। अलग-अलग अभ्यर्थियों से आठ लाख की वसूली की गई थी। गिरोह के कई सदस्य राज्य के अलग-अलग जिलों से अभ्यर्थियों को बुलाकर पटना लाते थे। यहां लाकर उनका इंटरव्यू लिया जाता था। मकान में जमावड़ा होने पर पुलिस को गुप्त सूत्रों ने जानकारी दी। तब जाकर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

पटना सदर-1 के एएसपी ने बताया कि 28 दिसंबर को सूचना मिली कि जक्कनपुर थाने के मीठापुर इलाके में एक फ्लैट में लोगों को झांसा देकर पटना मेट्रो में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के लिए साक्षात्कार हो रहा है। सत्यापन कराया गया तो मामला सही निकला। पुलिस की एक टीम गठित की गई। बुधवार को पुलिस ने मीठापुर बाइपास पिलर संख्या-88 पीएनबी बिल्डिंग के चौथे तल के फ्लैट संख्या 401 में छापेमारी की। मौके पर सुपौल जिले की कोसी कॉलोनी निवासी अखिलेश चौधरी, नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के बभनवली गली निवासी दिनेश साव तथा सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के पचलख वार्ड संख्या 06 के नवनीत कुमार को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पहुंची तो वहां कुछ लोगों का साक्षात्कार भी चल रहा था। साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र और अन्य कागजात भी थे। फर्जीवाड़ा करने वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि लोगों से 1179 रुपये लेकर पहले ऑनलाइन फार्म भरवाते थे। फिर साक्षात्कार के लिए 50-60 हजार लेकर पटना बुलाते थे। साक्षात्कार के बाद नौकरी दिलाने के लिए 10 लाख पर सौदा करते थे। इस प्रकार राज्य के अलग-अलग जिलों के बड़ी संख्या में लोगों से आठ लाख की ठगी की थी। इस संबंध में जक्कनपुर थाना में बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला है कि पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड दानापुर का अखिलेश यादव है। वह फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। एएसपी ने बताया कि सहरसा का नवनीत कुमार और सुपौल का अखिलेश चौधरी इंटरव्यू लेते थे। नवनीत पहले साइबर कैफे संचालित करता था, लेकिन बाद में वह गिरोह में शामिल हो गया। गिरोह में कई अन्य सदस्य हैं इसलिए गिरफ्तार तीनों आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेगी।

