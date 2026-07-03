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मुद्रा लोन के नाम पर फ्रॉड के इंटरस्टेट गिरोह के 3 गिरफ्तार, 5 राज्यों से करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ठगी का यह धंधा पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के योगीपुर स्थित एक फ्लैट से होता था। इसमें दो लड़के और एक लड़की शामिल हैं। साइबर पुलिस ने गुरुवार को फ्लैट में छापामारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया

मुद्रा लोन के नाम पर फ्रॉड के इंटरस्टेट गिरोह के 3 गिरफ्तार, 5 राज्यों से करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और जीएसटी के फर्जी एप्रुवल के नाम पर देश के पांच राज्यों के सैकड़ों लोगों से करोड़ो रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का यह धंधा पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के योगीपुर स्थित एक फ्लैट से होता था। इसमें दो लड़के और एक लड़की शामिल हैं। साइबर पुलिस ने गुरुवार को फ्लैट में छापामारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को फंसाने के लिए यह गिरोह लड़कियों का इस्तेमाल करता था। वे ग्राहकों को कॉल करके लोने लेने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए तैयार कराती थीं।

आरोपितों के पास से 14 मोबाइल, एक लैपटॉप, टैब, 15 एटीएम, पांच चेकबुक, चार पासबुक, तीन नोटबुक, छह लाख से अधिक नगद और सात सिम कार्ड बरामद किया गया है। साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के योगीपुर में एक फ्लैट को दो लड़के और एक लड़की पढ़ाई के नाम पर किराए पर लिया था। लेकिन, वहां तीनों साइबर ठगी करने का कार्यालय चला रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई तो चौंकाने वाली तथ्य सामने आए।

पटना की लड़की रिमझिम गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि कई जगहों पर पुलिस को शिकायत मिली थी कि फर्जी कार्यालय में लोगों के साथ ठगी की जा रही है। वहां छापामारी की गई तो नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के कुम्भी गांव निवासी अक्षय कुमार, गयाजी के टेकारी थाना क्षेत्र के भवनपुर गांव का शिवम कुमार तथा दीघा पाटिपुल की रिमझिम कुमारी को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र के कई लोगों के साथ ठगी की गई है। यह गिरोह भोले-भाले लोगों को लालच के जाल में फंसाकर अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस उन सभी मामलों का पता लगा रही है।

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लड़की करती थी कॉल

रिमझिम कुमारी लोगों को पीएम मुद्रा लोन और जीएसटी एप्रुवल के लिए लोगों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क करती थी। तीनों सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी करते थे। लोन और जीएसटी एप्रुवल के लिए एक व्यक्ति से औसतन तीन से पांच हजार प्रोसेसिंग चार्ज लेते थे। गुरुवार को भी कमरे से बरामद छह लाख आठ हजार 650 रुपये बैंक में जमा करने वाले थे तभी छापेमारी कर जब्त कर लिया गया।

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पुलिस ने कहा है कि गिरोह से कई अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं। संभव है कि गिरोह को किसी बड़े आदमी का संरक्षण प्राप्त हो। इन सभी संभावनाओं पर पुलिस छानबीन का काम कर रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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