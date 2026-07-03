मुद्रा लोन के नाम पर फ्रॉड के इंटरस्टेट गिरोह के 3 गिरफ्तार, 5 राज्यों से करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़

ठगी का यह धंधा पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के योगीपुर स्थित एक फ्लैट से होता था। इसमें दो लड़के और एक लड़की शामिल हैं। साइबर पुलिस ने गुरुवार को फ्लैट में छापामारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और जीएसटी के फर्जी एप्रुवल के नाम पर देश के पांच राज्यों के सैकड़ों लोगों से करोड़ो रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का यह धंधा पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के योगीपुर स्थित एक फ्लैट से होता था। इसमें दो लड़के और एक लड़की शामिल हैं। साइबर पुलिस ने गुरुवार को फ्लैट में छापामारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को फंसाने के लिए यह गिरोह लड़कियों का इस्तेमाल करता था। वे ग्राहकों को कॉल करके लोने लेने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए तैयार कराती थीं।

आरोपितों के पास से 14 मोबाइल, एक लैपटॉप, टैब, 15 एटीएम, पांच चेकबुक, चार पासबुक, तीन नोटबुक, छह लाख से अधिक नगद और सात सिम कार्ड बरामद किया गया है। साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के योगीपुर में एक फ्लैट को दो लड़के और एक लड़की पढ़ाई के नाम पर किराए पर लिया था। लेकिन, वहां तीनों साइबर ठगी करने का कार्यालय चला रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई तो चौंकाने वाली तथ्य सामने आए।

पटना की लड़की रिमझिम गिरफ्तार उन्होंने बताया कि कई जगहों पर पुलिस को शिकायत मिली थी कि फर्जी कार्यालय में लोगों के साथ ठगी की जा रही है। वहां छापामारी की गई तो नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के कुम्भी गांव निवासी अक्षय कुमार, गयाजी के टेकारी थाना क्षेत्र के भवनपुर गांव का शिवम कुमार तथा दीघा पाटिपुल की रिमझिम कुमारी को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र के कई लोगों के साथ ठगी की गई है। यह गिरोह भोले-भाले लोगों को लालच के जाल में फंसाकर अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस उन सभी मामलों का पता लगा रही है।

लड़की करती थी कॉल रिमझिम कुमारी लोगों को पीएम मुद्रा लोन और जीएसटी एप्रुवल के लिए लोगों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क करती थी। तीनों सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी करते थे। लोन और जीएसटी एप्रुवल के लिए एक व्यक्ति से औसतन तीन से पांच हजार प्रोसेसिंग चार्ज लेते थे। गुरुवार को भी कमरे से बरामद छह लाख आठ हजार 650 रुपये बैंक में जमा करने वाले थे तभी छापेमारी कर जब्त कर लिया गया।