Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंटरपोल से बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर के घपले की जांच? नेपाल में प्रॉपर्टी पर EOU ने इंटरनेशनल एजेंसी से मदद मांगा

Mar 28, 2026 01:19 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

नेपाल के काठमांडू और सुनसरी में भी अचल संपत्तियों का पता चला था। सूत्रों के अनुसार, ईओयू ने पिछले सप्ताह ही बिजली कंपनी को पत्र लिखकर कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के कामकाज का पूरा ब्योरा मांगा था। ईओयू ने इंटरपोल से जांच में सहयोग के लिए मदद मांगा है।

इंटरपोल से बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर के घपले की जांच? नेपाल में प्रॉपर्टी पर EOU ने इंटरनेशनल एजेंसी से मदद मांगा

भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाने के आरोपी उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जयनगर (मधुबनी) के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक की देश से बाहर नेपाल की संपत्तियों की जांच होगी। इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने इसके लिए इंटरपोल डेस्क से मदद मांगी है।

पिछले सप्ताह ईओयू की छापेमारी में मनोज कुमार रजक के पास करीब डेढ़ दर्जन अचल संपत्तियों की जानकारी मिली थी। इनमें नेपाल के काठमांडू और सुनसरी में भी अचल संपत्तियों का पता चला था। सूत्रों के अनुसार, ईओयू ने पिछले सप्ताह ही बिजली कंपनी को पत्र लिखकर कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के कामकाज का पूरा ब्योरा मांगा था। इसमें खासकर रजक के हाल में लिए गए निर्णयों की जानकारी मांगी गई है। वर्ष 2009 में नौकरी पाने के बाद से मनोज कुमार रजक अब तक किन-किन जगहों पर पदस्थापित रहे हैं।

ये भी पढ़ें:इंजीनियर मनोज के पास करोड़ों की जमीनें, विदेश में बंगला; रेड में बहुत कुछ मिला

दार्जिलिंग में चाय बगान

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 17 मार्च को उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जयनगर (मधुबनी) के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के सात ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। मनोज रजक के दरभंगा, जयनगर के साथ सुपौल के निर्मली पैतृक आवासीय, कार्यालय एवं व्यावसायिक ठिकानों पर ईओयू ने कार्रवाई की। आरोपी के ठिकानों से 3 करोड़ रुपये से अधिक के मिले दो दर्जन जमीन के दस्तावेज मिले। बिहार के अलावा नेपाल से पश्चिम बंगाल तक करीब दो दर्जन जमीन-जायदाद के सबूत जांच एजेंसी को छापेमारी के दौरान मिले। गैस एजेंसी में पार्टनरशीप और दार्जिलिंग में चाय बगान की भी जानकारी मिली थी। कार्रवाई के दौरान एक के बाद एक संपत्तियों का खुलासा हुआ।

ये भी पढ़ें:रामनवमी मेला से लौटे 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 1 लापता; नदी में गिरी बेकाबू कार

17 सालों की नौकरी में धनकुबेर

जानकारी के अनुसार मनोज कुमार रजक एक आम छात्र थे जिनकी 2009 के पहले ऐसी स्थिति थी कि एजुकेशन लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मात्र 17 सालों की सेवा में वह अकूत संपत्ति के मालिक बन गए। मध्यम-वर्गीय परिवार के सदस्य मनोज ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक बैंक से 85,000 का एजुकेशन लोन लिया था। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि नौकरी करने के बाद भी कर्ज की किस्तें चुकाना संभव नहीं हो पाता था। 2009 में उन्होंने बिहार ऊर्जा विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर नौकरी शुरू की थी। देखते-देखते वह ऐसे धनकुबेर बन गए कि आर्थिक अपराध इकाई तक मामला पहुंच गया।

विदेश में निवेश क्यों?

जांच में पता चला है कि मनोज रजक ने बिना किसी आधिकारिक सूचना के बार-बार नेपाल की यात्रा की और वहां बेनामी संपत्ति बनाई और विदेश में इनवेस्ट भी किया। EOU ने इस मामले के विदेशी फंडिंग पहलू की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। सरकारी इंजीनियर का किसी पड़ोसी देश में इतनी बड़ी संपत्ति जमा करना और विदेश की संस्थाओं में निवेश करना गंभीर मामला है। EOU अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नेपाल में उसकी संपत्तियों का इस्तेमाल किसी अन्य अवैध गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा है?

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Board 12th Result 2026 Live, बिहार न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।