इंटरपोल से बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर के घपले की जांच? नेपाल में प्रॉपर्टी पर EOU ने इंटरनेशनल एजेंसी से मदद मांगा

नेपाल के काठमांडू और सुनसरी में भी अचल संपत्तियों का पता चला था। सूत्रों के अनुसार, ईओयू ने पिछले सप्ताह ही बिजली कंपनी को पत्र लिखकर कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के कामकाज का पूरा ब्योरा मांगा था। ईओयू ने इंटरपोल से जांच में सहयोग के लिए मदद मांगा है।

भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाने के आरोपी उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जयनगर (मधुबनी) के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक की देश से बाहर नेपाल की संपत्तियों की जांच होगी। इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने इसके लिए इंटरपोल डेस्क से मदद मांगी है।

पिछले सप्ताह ईओयू की छापेमारी में मनोज कुमार रजक के पास करीब डेढ़ दर्जन अचल संपत्तियों की जानकारी मिली थी। इनमें नेपाल के काठमांडू और सुनसरी में भी अचल संपत्तियों का पता चला था। सूत्रों के अनुसार, ईओयू ने पिछले सप्ताह ही बिजली कंपनी को पत्र लिखकर कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के कामकाज का पूरा ब्योरा मांगा था। इसमें खासकर रजक के हाल में लिए गए निर्णयों की जानकारी मांगी गई है। वर्ष 2009 में नौकरी पाने के बाद से मनोज कुमार रजक अब तक किन-किन जगहों पर पदस्थापित रहे हैं।

दार्जिलिंग में चाय बगान बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 17 मार्च को उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जयनगर (मधुबनी) के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के सात ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। मनोज रजक के दरभंगा, जयनगर के साथ सुपौल के निर्मली पैतृक आवासीय, कार्यालय एवं व्यावसायिक ठिकानों पर ईओयू ने कार्रवाई की। आरोपी के ठिकानों से 3 करोड़ रुपये से अधिक के मिले दो दर्जन जमीन के दस्तावेज मिले। बिहार के अलावा नेपाल से पश्चिम बंगाल तक करीब दो दर्जन जमीन-जायदाद के सबूत जांच एजेंसी को छापेमारी के दौरान मिले। गैस एजेंसी में पार्टनरशीप और दार्जिलिंग में चाय बगान की भी जानकारी मिली थी। कार्रवाई के दौरान एक के बाद एक संपत्तियों का खुलासा हुआ।

17 सालों की नौकरी में धनकुबेर जानकारी के अनुसार मनोज कुमार रजक एक आम छात्र थे जिनकी 2009 के पहले ऐसी स्थिति थी कि एजुकेशन लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मात्र 17 सालों की सेवा में वह अकूत संपत्ति के मालिक बन गए। मध्यम-वर्गीय परिवार के सदस्य मनोज ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक बैंक से 85,000 का एजुकेशन लोन लिया था। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि नौकरी करने के बाद भी कर्ज की किस्तें चुकाना संभव नहीं हो पाता था। 2009 में उन्होंने बिहार ऊर्जा विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर नौकरी शुरू की थी। देखते-देखते वह ऐसे धनकुबेर बन गए कि आर्थिक अपराध इकाई तक मामला पहुंच गया।