जिस्मफरोशी के इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़, नेपाल सीमा पर 2 थाई महिलाएं दलाल संग गिरफ्तार

किशनगंज में नेपाल की सीमा पर थाईलैंड की दो महिलाओं को दलाल के साथ गिरफ्तार किया गया है जो मसाज की आड़ में देह व्यापार में लिप्त हैं। अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसते पकड़ा गया।

भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं वाहिनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो थाई नागरिक महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतखोला इलाके में की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा से तीसरे देश के नागरिकों की आवाजाही संबंधी गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी की बी-कंपनी मदनजोत, 41वीं वाहिनी रानीडांगा के जवानों ने सोमवार की संध्या विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सीमा स्तंभ संख्या 88/08 के समीप एक शेवरलेट बीट वाहन को रोककर तलाशी ली गई।

जांच के दौरान वाहन से दो थाई नागरिक महिलाओं को पकड़ा गया, जिनकी पहचान नुसरा किंगवान (43) एवं साविनी चालासाई (33) के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों महिलाएं अनधिकृत रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों महिलाएं थाई मसाज की आड़ में देह व्यापार के कारोबार से जुड़ी हुई हैं।

इस मामले में नेपाल के झापा जिले के मेचीनगर निवासी अभिषेक श्रेष्ठ भार्ताली (28) को दलाल तथा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर निवासी मोहम्मद सलेमान (26) को वाहन चालक के रूप में गिरफ्तार किया गया है।

एसएसबी ने कार्रवाई के दौरान एक शेवरलेट बीट कार, कई मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपितों एवं बरामद सामानों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नक्सलबाड़ी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा पासपोर्ट एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

भारत और नेपाल के बीच लंबी दूरी तक बॉर्डर खुला है जिससे दोनों देशों के लोग आते जाते हैं। दरअसल भारत और नेपाल के बीच बेटी-रोटी का संबंध है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहां शादी विवाह करते हैं और नौकरी रोजगार भी करते हैं। इसका फायदा अक्सर तस्कर और अन्य गलत तत्व उठा लेते हैं। हालांकि, एसएसबी की सक्रियता से गलत मंशा से सीमा पार करने वाले पकड़े जाते हैं। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां अपने-अपने क्षेत्र में तैनात रहती हैं। पकड़ी गईं महिलाओं और पुरुषों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उनके पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है।