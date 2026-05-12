जिस्मफरोशी के इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़, नेपाल सीमा पर 2 थाई महिलाएं दलाल संग गिरफ्तार
किशनगंज में नेपाल की सीमा पर थाईलैंड की दो महिलाओं को दलाल के साथ गिरफ्तार किया गया है जो मसाज की आड़ में देह व्यापार में लिप्त हैं। अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसते पकड़ा गया।
भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं वाहिनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो थाई नागरिक महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतखोला इलाके में की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा से तीसरे देश के नागरिकों की आवाजाही संबंधी गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी की बी-कंपनी मदनजोत, 41वीं वाहिनी रानीडांगा के जवानों ने सोमवार की संध्या विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सीमा स्तंभ संख्या 88/08 के समीप एक शेवरलेट बीट वाहन को रोककर तलाशी ली गई।
जांच के दौरान वाहन से दो थाई नागरिक महिलाओं को पकड़ा गया, जिनकी पहचान नुसरा किंगवान (43) एवं साविनी चालासाई (33) के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों महिलाएं अनधिकृत रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों महिलाएं थाई मसाज की आड़ में देह व्यापार के कारोबार से जुड़ी हुई हैं।
इस मामले में नेपाल के झापा जिले के मेचीनगर निवासी अभिषेक श्रेष्ठ भार्ताली (28) को दलाल तथा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर निवासी मोहम्मद सलेमान (26) को वाहन चालक के रूप में गिरफ्तार किया गया है।
एसएसबी ने कार्रवाई के दौरान एक शेवरलेट बीट कार, कई मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपितों एवं बरामद सामानों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नक्सलबाड़ी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा पासपोर्ट एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
भारत और नेपाल के बीच लंबी दूरी तक बॉर्डर खुला है जिससे दोनों देशों के लोग आते जाते हैं। दरअसल भारत और नेपाल के बीच बेटी-रोटी का संबंध है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहां शादी विवाह करते हैं और नौकरी रोजगार भी करते हैं। इसका फायदा अक्सर तस्कर और अन्य गलत तत्व उठा लेते हैं। हालांकि, एसएसबी की सक्रियता से गलत मंशा से सीमा पार करने वाले पकड़े जाते हैं। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां अपने-अपने क्षेत्र में तैनात रहती हैं। पकड़ी गईं महिलाओं और पुरुषों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उनके पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है।
(ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें