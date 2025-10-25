बिहार से 3 महीने में शुरू करनी होगी इंटरनेशनल फ्लाइट; बैंकॉक, सिंगापुर के लिए मिलेगी सीधी उड़ान

संक्षेप: बिहार सरकार की विशेष योजना के तहत आवेदन करने वालीं विमानन कंपनियों को 3 महीने के भीतर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करनी होगी। पटना और गयाजी से काठमांडू, सिंगापुर, बैंकॉक समेत अन्य देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी।

बिहार से विदेश के लिए हवाई सेवा शुरू करने में अब विमान कंपनियों की लेटलतीफी नहीं चलेगी। चयन होने के बाद उन्हें तीन महीने के अंदर अपनी सेवा शुरू करनी पड़ेगी। अगर कोई परेशानी हुई तो बिहार सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति 3 माह का विस्तार दे सकती है, लेकिन यह अवधि अधिकतम 6 माह तक ही विस्तारित हो सकेगी। बता दें कि पटना और गयाजी से 5 देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए नीतीश सरकार योजना लेकर आई थी।

इसके तहत बिहार से काठमांडू, शारजाह, बैंकाक, कोलंबो और सिंगापुर के लिए विमान की सेवा शुरू की जानी है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। इसके लिए चयनित विमानन कंपनियों को व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ राशि) की घोषणा की गई है।

इस योजना में विमानन कंपनियों को बिहार से इन शहरों के लिए उड़ान में 5 से 10 लाख रुपये प्रति फेरे (ट्रिप) की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया निविदा के माध्‍यम से पूरी की जाएगी। राज्य सरकार ने आर्थिक मदद लेने वाली विमान कंपनियों के लिए पिछले दिनों उड़ान की शर्तें लागू की हैं।

इसके तहत विदेशों के लिए सेवा प्रदाता विमान कंपनियों को चयन के बाद अनावश्यक रूप से विलंब की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें एक निश्चित समय ही मिलेगी, ताकि इस दौरान वे अपनी सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर सकें। इसके बाद उन्हें हर हाल में सभी चयनित मार्गों पर विमान सेवा शुरू करनी होगी। ऐसा करना उनकी बाध्यता होगी।

सूबे की चारों दिशाओं से उड़ान भरेंगे विमान राज्य सरकार इस योजना के इस तरह से तैयार किया है, जिससे बिहार से चारों दिशाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होंगी। इसके जरिये बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका के कोलंबो, पूर्व में सिंगापुर और पश्चिम संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से सीधे जुड़ जाएगा। नेपाल के काठमांडू के लिए पांच लाख, जबकि अन्य जगहों के लिए दस लाख प्रति ट्रिप सहायता राशि मिलनी है।

बिहार से इन इंटरनेशनल रूट पर उड़ेंगी फ्लाइट 1. पटना-काठमांडू

2. गयाजी-शारजाह

3. गयाजी-बैंकॉक

4. गयाजी-कोलंबो