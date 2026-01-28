गया एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी, थाइलैंड से खिलौनों के डिब्बों में आया 33 करोड़ का गांजा
तस्करों में गाजियाबाद का अश्वनी व गुलशन मीणा, बुलंदशहर का गौरव बिधूड़ी, बठिंडा (पंजाब) की मनप्रीत कौर और लुधियाना की दिलप्रीत कौर हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार अश्वनी हो सकता है।
गया हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के बड़े मामले का भंडाफोड़ करते हुए 33 करोड़ मूल्य का हाइड्रोपोनिक वीड्स (विदेशी गांजा) बरामद किया है। साथ ही पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सोमवार की रात गिरफ्तार सभी पांच तस्करों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। कस्टम विभाग ने सोमवार को थाई एयर एशिया की फ्लाइट से थाईलैंड के डॉन मुआंग से गया पहुंचे यात्रियों के सामान की जांच के दौरान नशीला पदार्थ जब्त किया। जानकारी के अनुसार दो महिला समेत पांच यात्रियों के कुल 12 बैग से प्रतिबंधित मादक पदार्थ हाइड्रोपोनिक वीड्स (गांजा) की भारी खेप बरामद की गई।
एक्स-बीआईएस मशीन से स्क्रीनिंग के दौरान बैगों में असामान्य आकृतियां दिखाई दीं। गहन तलाशी के दौरान खिलौनों के डिब्बों में छिपाकर लाया गया हाइड्रोपोनिक वीड्स बरामद किया गया। कुल सौ से अधिक पैकेटों में छिपाए गए इस मादक पदार्थ का वजन 33 किलो बताया जा रहा है।
तस्करों में गाजियाबाद का अश्वनी व गुलशन मीणा, बुलंदशहर का गौरव बिधूड़ी, बठिंडा (पंजाब) की मनप्रीत कौर और लुधियाना की दिलप्रीत कौर हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार अश्वनी हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर गया हवाई अड्डा पर तैनात कस्टम अधिकारी नलिनी सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हो सका।