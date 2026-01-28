Hindustan Hindi News
international drug trafficking at gaya airport ganja worth rupees 33 crore caught bring from thailand
गया एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी, थाइलैंड से खिलौनों के डिब्बों में आया 33 करोड़ का गांजा

गया एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी, थाइलैंड से खिलौनों के डिब्बों में आया 33 करोड़ का गांजा

संक्षेप:

Jan 28, 2026 08:45 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बोधगया, गयाजी
गया हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के बड़े मामले का भंडाफोड़ करते हुए 33 करोड़ मूल्य का हाइड्रोपोनिक वीड्स (विदेशी गांजा) बरामद किया है। साथ ही पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सोमवार की रात गिरफ्तार सभी पांच तस्करों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। कस्टम विभाग ने सोमवार को थाई एयर एशिया की फ्लाइट से थाईलैंड के डॉन मुआंग से गया पहुंचे यात्रियों के सामान की जांच के दौरान नशीला पदार्थ जब्त किया। जानकारी के अनुसार दो महिला समेत पांच यात्रियों के कुल 12 बैग से प्रतिबंधित मादक पदार्थ हाइड्रोपोनिक वीड्स (गांजा) की भारी खेप बरामद की गई।

एक्स-बीआईएस मशीन से स्क्रीनिंग के दौरान बैगों में असामान्य आकृतियां दिखाई दीं। गहन तलाशी के दौरान खिलौनों के डिब्बों में छिपाकर लाया गया हाइड्रोपोनिक वीड्स बरामद किया गया। कुल सौ से अधिक पैकेटों में छिपाए गए इस मादक पदार्थ का वजन 33 किलो बताया जा रहा है।

तस्करों में गाजियाबाद का अश्वनी व गुलशन मीणा, बुलंदशहर का गौरव बिधूड़ी, बठिंडा (पंजाब) की मनप्रीत कौर और लुधियाना की दिलप्रीत कौर हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार अश्वनी हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर गया हवाई अड्डा पर तैनात कस्टम अधिकारी नलिनी सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हो सका।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
