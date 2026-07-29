सुल्तानगंज में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, अजगैबीनाथ में बनेगा रोप-वे; सम्राट चौधरी ने किए बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का उद्घाटन करते हुए कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि यहां इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाथनगर क्षेत्र में विक्रमशिला टाउनशिप तथा बरियारपुर-मुंगेर क्षेत्र में ‘अंग टाउनशिप’ विकसित की जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके सुल्तानगंज में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि अजगैबीनाथ से अगुवानी घाट तक रोप-वे का निर्माण होगा। सीएम ने सुल्तानगंज स्थित नाममि गंगे घाट पर पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वल्ति कर मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर से मुंगेर तक लगभग 83 किलोमीटर लंबा गंगा पथ (मरीन ड्राइव) विकसित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नए टाउनशिप और पर्यटन सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेला 2026 के शुभारंभ के मौके पर कहा कि अगुवानी-सुल्तानगंज गंगा पुल का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2027 से पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। सुल्तानगंज से देवघर तक फोरलेन सड़क का निर्माण भी बरसात के बाद तेज गति से शुरू होगा। इसके अलावा सुल्तानगंज-देवघर नई रेललाइन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि अजगैबीनाथ धाम में हरिद्वार की तर्ज पर दोनों ओर घाट विकसित किए जाएंगे। अजगैबीनाथ धाम क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। यहां डॉल्फिन पर्यटन विकसित करने, गंगा पार्क बनाने और रोप-वे परियोजना शुरू करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।

‘अंग टाउनशिप’ विकसित होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि नाथनगर क्षेत्र में विक्रमशिला टाउनशिप तथा बरियारपुर-मुंगेर क्षेत्र में ‘अंग टाउनशिप’ विकसित की जाएगी। गोराडीह और असरगंज में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित कर रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने पर्यटन विभाग की पुस्तिका तथा श्रावणी मेला ऐप का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, केदार प्रसाद गुप्ता, श्रवण कुमार, सांसद अजय मंडल, गिरिधारी यादव, विधायक मिथुन कुमार यादव, शुभानंद मुकेश, ललित नारायण मंडल, विधान पार्षद डॉ. एनके० यादव, विजय कुमार सिंह, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह आदि उपस्थित थे।