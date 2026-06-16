Bihar Weather: बिहार में भीषण गर्मी से हाहाकार, कब खत्म होगा बारिश का इंतजार; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: मौसमविदों के मुताबिक, 19 और 20 जून को दक्षिण बिहार में आंधी-पानी का येलो अलर्ट है। इसी बीच उत्तर बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को भी सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के लिए गरज-तड़क का ऑरेंज अलर्ट है।

Bihar Weather: बारिश की किल्लत से बिहार में अधिकतम तापमान बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में भीषण गर्मी से हाहाकार जैसी स्थिति है। सुबह जल्द ही सूरज के तेवर तल्ख हो जा रहे हैं और गर्मी की वजह से लोग घरों में दुबके रह रहे हैं। दिन भर जहां गर्मी सता रही है तो वहीं रात में भी कई जगहों पर लोगों को जलती-चुभती गर्मी का अहसास हो रहा है। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान फिर से 40 डिग्री पर पहुंच गया औैर लोगों ने भीषण गर्मी महसूस की। सोमवार को मानसून के पटना में दस्तक देने की मानक तिथि थी, लेकिन यह तीन दिन से मुजफ्फरपुर में ठिठका हुआ है। इससे राजधानी के लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। ताजा परिस्थतियों के बीच इसके राज्य के शेष भागों में प्रसार का अनुकूल वातावरण नहीं दिख रहा है। ऐसे में अभी तीन दिन गर्मी से दो-चार होना पड़ेगा।

मौसमविदों का कहना है कि दक्षिण बिहार की ओर बारिश का कोई चिह्नित सिस्टम अभी नहीं है। नमी और तापमान के मिश्रण से स्थानीय सिस्टम बारिश करा भी दे, लेकिन झमाझम बारिश के आसार बेहद कम हैं। इस वजह से गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। सोमवार को जिन तीन शहरों का अधिकतम तापमान 40 या उससे पार रहा उसमें सोमवार को 40.0 डिग्री, शेखपुरा और भभुआ का 41.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना के अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

आंधी-पानी की चेतावनी मौसमविदों के मुताबिक, 19 और 20 जून को दक्षिण बिहार में आंधी-पानी का येलो अलर्ट है। इसी बीच उत्तर बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को भी सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के लिए गरज-तड़क का ऑरेंज अलर्ट है। सीमांचल में भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति बनी रहेगी।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर - अधिकतम - न्यूनतम

पटना - 40.0 - 29.5

गयाजी - 39.4 - 26.8

भागलपुर - 37.3 - 26.8

मुजफ्फरपुर - 35.0 - 28.0

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

मुजफ्फरपुर में आज आ सकता है मानसून मुजफ्फरपुर जिले में मंगलवार यानी आज देर शाम मानूसन के प्रवेश की उम्मीद है। इसके प्रभाव से कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि, अगले तीन दिनों तक जिले का तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है। इधर, सोमवार को भी जिले का तापमान सामान्य से ऊपर रहा। वहीं, हवा में नमी और वाष्पीकरण की दर अधिक होने से उमस की अधिकता रही। खासकर सुबह और शाम में अधिक उमस भरी गर्मी रहेगी।

भागलपुर में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना भागलपुर जिले में सोमवार का मौसम काफी उमस भरा रहा। तेज धूप के कारण लोग गर्मी से बेहाल रहे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 83 प्रतिशत रही, जिससे वातावरण में उमस महसूस की गई। इस दौरान पूर्वी दिशा से हवाएं चलती रहीं।