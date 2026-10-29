Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंस्टाग्राम से दोस्ती फिर नाबालिग लड़की से रेप, घर की छत पर कांड कर भागा हैवान; पुलिस ने दबोचा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, हमारे संवाददाता, छपरा
Follow us on Google News
share

बताया जाता है कि पीड़िता और आरोपित के बीच करीब तीन माह पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोप है कि युवक पीड़िता से मिलने उसके घर की छत पर पहुंचा, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।

Representative image
छपरा में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात हुई है। (सांकेतिक फोटो)

छपरा, हमारे संवाददाता। बिहार में इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड ने एक बार फिर भरोसे का कत्ल किया और नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। घर की छत पर इस घिनौने कांड को अंजाम देकर हैवान भाग गया था। मामला छपरा का है। शहर के टाउन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का बुधवार को मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित शहर के सलेमपुर मोहल्ले का रहने वाला बताया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता और आरोपित के बीच करीब तीन माह पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोप है कि युवक पीड़िता से मिलने उसके घर की छत पर पहुंचा, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता की ओर से टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:बिहार में 'अर्नब' दिखाने लगा असर; बारिश, वज्रपात और आंधी की चेतावनी; मौसम का हाल

सदर अस्पताल में पीड़िता की मेडिकल जांच

पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा जहां उसकी मेडिकल जांच कराई गई। वहीं, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से कई नमूने एकत्र किए और उन्हें जब्त कर लिया। इन नमूनों की जांच से मामले की छानबीन में मदद मिलने की उम्मीद है। इस कांड की अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर अर्चना कुमारी हैं। वह मामले से जुड़े तथ्यों, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही हैं। पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। नाबालिग से जुड़े मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है।

प्रेमी के जेल जाने से आहत किशोरी ने की आत्महत्या

इधर मढौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी के जेल जाने से आहत एक किशोरी ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद घर में मातम पसरा है। पुलिस के अनुसार, किशोरी के अपहरण के मामले में उसके प्रेमी को जेल भेजा गया था। प्रेमी के जेल जाने से आहत होकर किशोरी ने यह कदम उठाया।

ये भी पढ़ें:बिहार में ट्रेन पलटने की साजिश, मधुबनी में ट्रैक पर कंक्रीट का स्लैब; 2 अरेस्ट

परिजनों ने बताया कि वे धान की कटनी करने खेत में गए थे। रात में जब घर लौटे तो देखा कि उनकी नाबालिग बेटी गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर चुकी थी। इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर मढ़ौरा पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। वहीं, मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने आवश्यक जांच-पड़ताल करते हुए मौके से जरूरी नमूने एकत्र किए। किशोरी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Rape Minor Girl Raped Minor Rape अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News और Bihar MLC Election Live के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsइंस्टाग्राम से दोस्ती फिर नाबालिग लड़की से रेप, घर की छत पर कांड कर भागा हैवान