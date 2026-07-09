इंस्पेक्टर अंकेश गोंड़ निकला मालामाल, बिना लोन के खरीदी बेशकीमती जमीन, ससुर-रिश्तेदार को दिलाई गाड़ियां
सीवान के उत्पाद इंस्पेक्टर अंकेश राज गोंड के पटना, मुंगेर समेत 3 जिलों में स्थित 5 ठिकानों पर ईओयू की टीम ने गुरुवार को एक साथ छापेमारी की। इस दौरान अंकेश द्वारा आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले हैं।
बिहार के सीवान के उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोड उर्फ अंकेश राज गोंड ने अपनी सरकारी नौकरी में कथित तौर पर काली कमाई से जमकर संपत्ति बनाई। उनके पटना, मुंगेर और सीवान में कुल 5 ठिकानों पर आथिक अपराध इकाई (ईओयू) ने गुरुवार को एक साथ छापेमारी की। जांच में सामने आया कि इंस्पेक्टर ने बिना लोन लिए ही बेशकीमती जमीन खरीदी। उनके ठिकानों से कई गाड़ियों की खरीद के सबूत मिले हैं। अंकेश ने अपने ससुर को भी महंगी कार खरीदकर दी।
अब तक जितनी सैलरी नहीं मिली, उससे महंगी जमीन खरीदी
सीवान के उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड़ उर्फ अंकेश राज गोंड़ ने अपने सेवाकाल में तीन प्लॉट और एक मकान खरीदा है। पैतृक जिला मुंगेर में खरीदे गए मकान सहित व्यावसायिक भूखंड के लिए लगभग 1.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह राशि उनके संपूर्ण सेवा अवधि में प्राप्त वेतन से भी अधिक है। इसके लिए उन्होंने किसी तरह का लोन नहीं लिया।
पटना के दानापुर में बनाया आलीशान बंगला
उत्पाद इंस्पेक्टर ने दानापुर में लगभग 2 कट्ठा जमीन पर भव्य तीन मंजिला मकान बनाया है। लगभग 7500 वर्गफीट में बने इस मकान की अनुमानित लागत लगभग 80 लाख रुपये आंकी गई है। भवन निर्माण का मूल्यांकन अलग से कराया जाएगा।
जांच में पता चला है कि उत्पाद इंस्पेक्टर एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों की पॉलिसियों में सालाना 3 लाख रुपये प्रीमियम का भुगतान करते हैं। निवेश से संबंधित कुल 5 पॉलिसियों से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं।
गाड़ियों का शौकीन है उत्पाद इंस्पेक्टर, ससुर को भी दिलाई कार
अंकेश राज गोंड के ठिकानों से 25 लाख रुपये से अधिक लागत की एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी एवं कुल चार मोटरसाइकिल खरीदे जाने से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। दानापुर स्थित घर की तलाशी में एक टाटा अल्टरोज कार और 60 हजार रुपये नगद मिले। उनके ससुर के नाम पर खरीदी गई एक हुंडई आइ-10 कार के कागजात एवं वाहन भी मिले। उत्पाद विभाग द्वारा कराई गई नीलामी में नेउरा थाना (पटना) में जब्त वाहन अपने ससुर के नाम से खरीदे जाने से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं।
रिश्तेदार के नाम पर खरीदी स्कॉर्पियो, विभाग में अनुबंध पर लगाई
ईओयू ने बताया कि अंकेश गोंड ने एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी अपने रिश्तेदार के नाम पर खरीद कर उत्पाद विभाग में अनुबंध पर लगाया है, जिसका उपयोग ये खुद कर रहे हैं। तलाशी के दौरान मुंगेर में इनके घर पर यह वाहन खड़ा पाया गया।
54 लाख रुपये होंगे फ्रीज, डीपीएस में पढ़ रहे बच्चे
खुद और परिजन के नाम पर विभिन्न बैंकों में कुल 8 खाता एवं पीपीएफ में लगभग 54 लाख रुपये जमा पाए गए हैं। उन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। एक बैंक लॉकर भी मिला है, जिसकी तलाशी बाद में होगी। उत्पाद निरीक्षक के तीनों बच्चे पटना के नामी डीपीएस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं।
कोर्ट से वारंट लेकर छापा मारने पहुंची ईओयू
ईओयू ने सीवान के उत्पाद इंस्पेक्टर अंकेश राज गोंड के खिलाफ आय से 201 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया। उन पर आय से 2.36 करोड़ रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना के निगरानी स्पेशल कोर्ट से वारंट लेकर ईओयू की टीमें गुरुवार को उनके अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। सभी जगहों पर डीएसपी रैंक के अफसरों के नेतृत्व में छापेमारी की गई।
इंस्पेक्टर अंकेश गोंड के इन ठिकानों पर पड़े छापे
- पटना के मोहल्ला-सुल्तानपुर, थाना-दानापुर स्थित आवास
- मुंगेर के मोहल्ला-चंदनबाग, थाना-कासिम बाजार स्थित पैतृक आवास
- मुंगेर के मोहल्ला-लल्लूपोखर, थाना-कासिम बाजार स्थित व्यावसायिक भवन
- सीवान शहर स्थित अभियुक्त का उत्पाद विभाग कार्यालय कक्ष
- सीवान के चित्रगुप्त नगर रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे स्थित किराये का आवास
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।