खेल-खेल में जिंदा जल गए मासूम भाई-बहन, कैसे बची एक बच्चे की जान? जमुई में दर्दनाक हादसा

संक्षेप: बच्चे ने खेल-खेल में माचिस जला दी। झोपड़ी पड़े पुआल में आग लग गई। आग में एक बच्चा घिर गया। छोटे भाई आग के बीच देख बहन उसे बचाने गई और दोनों जलकर मर गए।

बिहार के जमुई से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां आग की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के अनीता कुमारी (6) तथा मनीष कुमार (2)के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बरहट थाना क्षेत्र के दुर्गम जंगली स्थान कुमरतरी गांव की है। अगलगी में मृत बच्चों का एक भाई बाल-बाल बच गया।

जानकारी मिलते ही ग्रामीण दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किंतु, तब तक दोनों भाई बहन की मौत हो चुकी थी। घटना शुक्रवार की देर शाम हुई बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मां, पिता एवं अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित का गांव एवं नदी के बीच खलिहान पर पुआल का झौपड़ी बना था। दोपहर बाद मृतका की मां उसी झोपड़ी में अपने छोटे बच्चे को सुलाकर अपने एक बेटी तथा बेटे को छोड़ बर्तन धोने नदी चली गई थी। बताया जाता है कि उसी झोपड़ी में माचिस था और खेल खेल में बच्चों ने माचिस जला दिया। माचिस से वहां मौजूद पुआल में आग लग गई और देखते देखते उनकी झोपड़ी आग की चपेट में आ गई।

झोपड़ी में पहले से सोया भाई मनीष आग में घिर गया। भाई को आग में घिरा देख बहन अनीता उसे बचाने पहुंची। तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुका था जिसकी चपेट में दोनों भाई बहन आ गए। इसी बीच एक भाई दौड़कर नदी की ओर गया तथा मां को जानकारी दी। खलिहान में आग की लपट को उठते देख स्थानीय ग्रामीण भी दौड़कर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला। तबतक दोनों की मौत हो चुकी थी।

ग्रामीणों ने शनिवार को इसकी सूचना मुखिया एवं बरहट थानाध्यक्ष को दी ।घटना की जानकारी मिलते ही बरहट थानाध्यक्ष कुमार संजीव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजवाया। घटना की जानकारी पाकर बरहट मुखिया भी अपने प्रतिनिधि को घटनास्थल पर भेजकर हालात की जानकारी ली। परिवार को कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत आर्थिक मदद की गई।