मुजफ्फरपुर की सेंट्रल जेल में बंदियों ने मनाई छठ; नहाय-खाय से लेकर अर्घ्य तक, रिहाई की मांगी मन्नत

मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में 98 बंदियों ने छठ व्रत रखा। इनमें 51 महिलाएं, 47 पुरुष, एक मुस्लिम महिला और एक सिख पुरुष शामिल हैं। जेल में शारदा सिन्हा के गीतों के बीच पूजा हुई। प्रशासन ने व्रतियों को पूजा सामग्री और कपड़े उपलब्ध कराए।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि: शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में महापर्व छठ को लेकर आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। जेल में 98 बंदियों ने छठ का व्रत रखा। इनमें 51 महिलाएं और 47 पुरुष बंदी शामिल हैं। खास बात यह रही कि व्रत रखने वालों में एक मुस्लिम महिला और एक सिख पुरुष कैदी भी शामिल रहे। जेल के भीतर शारदा सिन्हा के छठ गीतों के बीच पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। जेल में शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय पर्व की शुरुआत हुई। शनिवार को सभी व्रतियों ने मिलकर खरना का प्रसाद तैयार किया। शाम को पूजा-अर्चना के बाद बंदियों के बीच प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद रविवार को व्रतियों ने सजे हुए डाला और सूप के साथ जेल परिसर में बने छठ घाट पर पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने पारण किया और 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा किया।

छठ महापर्व को लेकर जेल प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। कारा परिसर स्थित पोखर और छठ घाट की साफ-सफाई कराई गई थी। पूरे परिसर को केले के पेड़, फूल-मालाओं, गुब्बारों, झालरों और रंगीन रोशनी से सजाया गया था। जेल के रेडियो पर लोक गायिका शारदा सिन्हा के छठ गीत बजाए जा रहे थे, जिससे बंदियों के बीच भी पर्व का माहौल बना रहा। जिला प्रशासन और कारा प्रशासन की ओर से छठव्रतियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की गईं। महिला व्रतियों के लिए साड़ी, लहठी, चूड़ी आदि और पुरुष व्रतियों के लिए धोती, गंजी और गमछा उपलब्ध कराया गया।

वहीं पूजा के लिए डाला, सूप, पकवान, फल, मिठाई समेत अन्य आवश्यक सामग्री की भी व्यवस्था की गई। छठ घाट परिसर की साफ-सफाई एवं रंग-रोगन के बाद केले के पेड़, गुब्बारे, रंगीन रोशनी, झालर और फूल-मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया। जेल रेडियो के माध्यम से महान लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा के छठ गीतों का प्रसारण किया गया। जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन द्वारा पांच प्रशिक्षित तैराकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। ताकि छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहे।