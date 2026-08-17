अन्याय करने वाली सरकार को छोड़ने नहीं तोड़ने की जरूरत; दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर बोले तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि पर एनडीए सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। जहां भी गरीबों के घर उजाड़े जाएंगे, राजद उनके साथ खड़ा रहेगा और आंदोलन जारी रखेगा।

राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को एनडीए सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, जबकि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद ने गरीबों और वंचितों को बसाने का काम किया था। तेजस्वी ने कहा कि जहां भी सरकार गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाएगी, वहां वह गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। राजद गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगा।

अन्याय करने वाली सरकार को तोड़ने की जरूर- तेजस्वी तेजस्वी यादव सोमवार को राजद प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्याय करने वाली सरकार को छोड़ने की नहीं, बल्कि उसे तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने दशरथ मांझी के संघर्ष और संकल्प को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने जैसा असंभव काम कर दिखाया और समाज के सामने मिसाल कायम की।

कई लोग दशरथ मांझी के नाम पर सियासत कर रहे उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार है। मौजूद लोगों के टोकने और सुधारने के बाद उन्होंने दशरथ मांझी का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने मुसहर समाज से आए लोगों का अभिवादन किया। तेजस्वी ने कहा कि दशरथ मांझी का संकल्प था कि जब तक रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा कर दिखाया। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कई लोग दशरथ मांझी के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनके समाज के कल्याण के लिए अपेक्षित काम नहीं करते।